Cayó en Puebla el Premio Mayor de 17 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

El sorteo de hoy viernes, contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en 2 series, donde resultó como ganador el número 11487.

La serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de Puebla. Foto: Lotería Nacional

La noche de este viernes 5 de diciembre se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2866, el cual celebró el día del valuador.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 11487, la serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de Puebla, Puebla, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la subgerencia de expendedores.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 7 y 1. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 5 de diciembre 2025?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2866 de este día:

  • El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos
  • El número obtiene premio de 275,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 275,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 275,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 275,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 144,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 144,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 144,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 144,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos
  • El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

Con información de la Lotería Nacional

