¡A Caminar! Bloqueo en la México-Puebla Obliga a Personas a Bajar de Autobuses

Este miércoles, 7 de agosto de 2024, se cumplieron 24 horas del bloqueo en la autopista México-Puebla, por parte de pobladores del municipio de Santa Rita Tlahuapan, por lo que varios pasajeros tuvieron que bajar de los autobuses y caminar varios kilómetros para intentar llegar a sus destinos.

Tal es el caso de Natasha, una turista que relató al equipo de FORO, un canal de N+, que perdió su vuelo desde ayer, 6 de agosto de 2024, por el bloqueo; ahora, tuvo que caminar, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), para intentar librar la zona y llegar al aeropuerto.

Vengo de Puebla, voy para Texas y mi vuelo me dejó el día de ayer. Caminando (llevamos) 30 minutos. El caballero aquí, una maravillosa familia que me adopto aquí, va negociando para ver cómo llegamos al aeropuerto.

No te pierdas el LIVEBLOG de N+ con las noticias en vivo sobre el tráfico y accidentes hoy miércoles, 7 de agosto de 2024, en la Ciudad de México.

Otros pasajeros también se quejaron por los altos precios de las bebidas y alimentos, que los comerciantes aprovechan con el bloqueo.

Desde ayer, los ejidatarios mantienen cerrados ambos sentidos de la vía, a la altura del kilómetro 70, en los límites de Ixtapaluca y Chalco, en el Estado de México. Además, está cerrada la caseta de San Marcos, donde hay presencia de la Guardia Nacional.

Noticia relacionada: Bloqueo en la México-Puebla: AMLO Explica Motivo del Colapso que Lleva Horas en la Carretera

Los inconformes aseguran que no se van a retirar de la zona, hasta que las autoridades les paguen los terrenos expropiados hace varios años para la construcción de la autopista.

Marco Antonio Vargas, ejidatario, aseguró que cuentan con una sentencia judicial que los avala y que las propias autoridades están incumpliendo.

Hay una sentencia que nos favorece, ya les dijeron que nos paguen. No sé por qué no nos pagan, ya les dieron la orden, paguen. Simplemente son los representantes, no los dueños, el dinero no hay... sabemos cuánto ganan diario por minuto.