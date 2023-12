Persecución y Balacera por Tráiler Robado en el Periférico Ecológico de Puebla

Una persecución se registró la mañana de este viernes en el Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en apoyo a autoridades del municipio de Cuautlancingo, fueron alertados por el robo de un camión de carga, así lo mencionó Julio César Martínez, encargado de la unidad:

Yo me percato porque traigo GPS para rastrear los carros, me marcaba donde yo estaba parado pero no había tráiler entonces mi ayudante me dice ya está bloqueado