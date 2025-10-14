Se Desgaja Carril de Carretera en Puebla por Fuertes Lluvias: Hay Cierre Parcial

La noche de este lunes 13 de octubre usuarios de la carretera Pachuca-Tuxpan reportaron peligro inminente por el desgajamiento de una ladera que arrasó con parte de uno de los carriles a la altura de Puebla.

Elementos de Guardia Nacional (GN) división carreteras acudió al punto para verificar la situación, y confirmaron que debido a las afectaciones climatológicas, se desprendió la carpeta asfáltica cerca del kilómetro 092+000.

Cierre parcial de la carretera Pachuca-Tuxpan por deslave y desprendimiento de asfalto

La madrugada de este martes 14 de octubre la zona fue señalizada para evitar percances viales en la zona.. Afortunadamente no se registraron accidentes viales debido al desgajamiento de la carretera. En el lugar del deslave hay reducción de carriles sobre la carretera Pachuca-Tuxpan hasta nuevo aviso.

El cierre parcial en el punto provoca tráfico lento en ambos sentidos, por lo que se recomienda circular con precaución y paciencia a la altura del kilómtero 92.

Con información de GN

JAPR