Volcó una Pipa Cargada con Gas LP en Carretera de Puebla: No Hay Paso

Durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre se registró un fuerte accidente en en la Carretera Federal 129 Amozoc-Nautla, en el tramo perteneciente al municipio de Hueytamalco en Puebla. Una pipa cargada con gas LP salió del camino y volcó sobre su costado.

De acuerdo con los primeros informes de Protección Civil, en las primeras horas del día la unidad con combustible se accidentó en la carretera que comunica a las comunidades Cruz Verde y El Reparo.

Cierre total en la Carretera Federal 129 Amozoc-Nautla en Puebla. Foto: N+

Cierre total en Carretera Federal 129 Amozoc-Nautla en Puebla por volcadura y fuga de gas LP

Debido a la emergencia, las autoridades determinaron cerrar el paso kilómetros antes del punto del accidente, para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y controlar la fuga.

La fuga de gas LP ya fue controlada por Protección Civil y bomberos. Foto: N+

Hasta nuevo aviso, será reabierta la carretera en el municipio de Hueytamalco. Proteccón Civil informó que la fuga fue controlada y trabajan en la limpieza y eliminiación del combustible derramado.

Confirman cinco muertos por accidente en Autopista Puebla-Orizaba

Un fatal accidente en la autopista Puebla-Orizaba, dejó como saldo cinco víctimas mortales hasta el momento. El percance ocurrió a la altura de Las Cumbres de Maltrata y se confirmó que entre los fallecidos se encuentran el operador de un camión tipo torton, así como dos personas más del sexo masculino y una persona del sexo femenino.

Presuntamente uno de los vehículos se habría quedado sin frenos. Foto: X | @virales_mex

El accidente ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, a la altura del kilómetro 243 del tramo conocido como La Estancia–Ciudad Mendoza, con dirección al Puerto de Veracruz.

Presuntamente el camión amarillo que portaba placas del Servicio Público Federal, habría presentado una falla en el sistema de los frenos.

Con información de N+

JAPR