Fuerte Granizada Cae sobre Cuatro Municipios de la Zona Conurbada de Puebla

Las calles de San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, Coronango y la capital poblana se vistieron de blanco tras la caída de hielo.

Lluvia y Granizo en San Miguel Xoxtla Cuautlancingo Coronango PueblaFoto: N+

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Granizo cubre de blanco Puebla y municipios cercanos. La intensa tormenta dificultó el tránsito en San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo y Coronango. Más sobre esta sorpresa climática.

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