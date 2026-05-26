Fuerte Granizada Cae sobre Cuatro Municipios de la Zona Conurbada de Puebla

La tarde de este lunes 25 de mayo de 2026 una lluvia acompañada con caída de granizo sorprendió a por lo menos cuatro municipios ubicados en la zona conurbada de Puebla.

Las calles de San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo, Coronango y la capital poblana terminaron cubiertas de blanco tras la gran cantidad de hielo que cayó en estas demarcaciones.

Caída de granizo sorprende a cuatro municipios de la zona conurbada de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes que empezó a llover ligeramente sobre la ciudad de Puebla y sus municipios aledaños, aumentando de intensidad gradualmente.

De repente, cuando ya estaba cayendo un aguacero lo acompañó una granizada, misma que duró varios minutos, lo que provocó que se vistieran de blanco las calles de estas demarcaciones.

Los municipios más afectados fueron la capital poblana, San Miguel Xoxtla, Coronango y Cuautlancingo, ya que era tal la cantidad de hielo que cayó que fue difícil transitar tanto en automóvil como a pie por sus caminos.

Limpian Dren de Valsequillo ante fuertes lluvias en Tehuacán, Puebla

Ante las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio poblano de Tehuacán, la Coordinación de Protección Civil del estado realizó la limpieza del Dren de Valsequillo para reducir los riesgos de inundación.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones permiten mantener el flujo del agua, evitar encharcamientos y proteger a las familias que habitan en zonas cercanas a este sitio en dicha demarcación.

Con información de N+

GMAZ