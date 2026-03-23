Un Cocodrilo de Pantano Fue Entregado Voluntariamente a la Profepa en Puebla

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió un cocodrilo de pantano en Puebla, el cual fue entregado voluntariamente por un ciudadano.

El ejemplar está listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de protección especial, por lo que se mantendrá bajo resguardo de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, hasta que se defina su destino.

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Clausura Profepa obras ilegales en ANP en Huauchinango, Puebla

La Profepa llevó a cabo acciones en el estado de Puebla, derivadas de incumplimientos a la normatividad ambiental: el primero fue la clausura de una obra de infraestructura dentro de un Área Natural Protegida (ANP) que generó afectaciones a terrenos forestales en una superficie de 665 m² de Huauchinango.

Inspectores de la Procuraduría realizaron una visita de inspección y detectaron trabajos de rehabilitación en una red de agua potable de 2.2 kilómetros en la localidad de Ocpaco, el pasado 9 de marzo.

La autoridad detectó que las obras se desarrollaban dentro del ANP denominada Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrológica del Río Necaxa, sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las acciones ilegales implicaban la remoción de vegetación y la alteración del entorno natural, lo que afecta la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales que brinda esta zona protegida. Por ello, se determinó la clausura total temporal, en tanto se resuelve el procedimiento administrativo correspondiente.

Aseguran equipo por manejo de residuos peligrosos en Puebla

En un segundo hecho, el 13 de marzo, la Profepa atendió una solicitud de la Semarnat para verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de una autorización para el transporte de residuos peligrosos.

Se confirmó el incumplimiento de dichas condicionantes, por lo que la Profepa aseguró un vehículo y dos tolvas utilizadas para el transporte de estos materiales. La medida se mantendrá hasta que se acredite el cumplimiento de la normatividad aplicable o se realice la baja correspondiente de las unidades.

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Con información de N+

JAPR