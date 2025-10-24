Desaparece Chofer de Transporte por Aplicación en Puebla y lo Localizan Sin Vida Días Después

En horas recientes se confirmó la localización sin vida de un hombre identificado como Fernando Emilio Fernández Gámez de 55 años de edad, que contaba con ficha de búsqueda vigente en Puebla.

El hombre había sido visto por última vez el pasado martes 21 de octubre cuando salió de su domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Guadalupe, a bordo de su automóvil para trabajar como chofer de transporte privado de la aplicación Didi.

Fernando Emilio Fernández Gámez conducía un automóvil tipo Virtus color plata modelo 2025 con placas UDC643B. Ese día perdió comunicación con sus familiares por lo que se denunció su desaparición.

Fernando Emilio perdió comunicación mientras trabajaba como chofer. Foto: Fiscalía de Puebla

Familia confirma muerte de chofer de Didi desaparecido en Puebla: Se investiga presunto feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) generó la ficha de búsqueda con señas particulares, para tratar de localizar al conductor de plataforma por aplicación.

Lamentablemente dos días después la familia de Fernando Emilio Fernández Gámez confirmó en redes sociales que ya había sido localizado pero no en las condiciones esperadas.

Fernando Emilio Fernández Gámez desapareció el pasado 21 de octubre y fue localizado sin vida en Oaxaca

El mensaje publicado en redes sociales fue de agradecimiento por el apoyo y la empatía, de quienes se tomaron el tiempo de comparitr la información para localizar a Fernando de 55 años de edad lo antes posible.

Hoy es un día con resultado triste y de frustración ante una realidad que nunca debió suceder.

Presuntamente el chofer de Didi habría sido víctima de la delincuencia, toda vez que gracias al sistema GPS fue posible su localización en el municipio de Nochixtlán, perteneciente al estado vecino de Oaxaca.

La desaparición de Fernando Emilio Fernández Gámez se investiga como presunto homicidio, y hasta el momento se desconoce si el móvil del crimen fue un robo con violencia.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR