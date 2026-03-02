¿De Cuánto Es la Multa por Usar Cajones del Parquímetro de Puebla sin Placas?

A los automovilistas que ocupan los cajones del servicio de parquímetros en la capital poblana se les ha observado en días recientes que les retiran las placas de circulación a sus vehículos para evitar ser multados.

Pero, ¿Esta práctica es legal? En N+ Puebla te detallamos qué es lo que pasa si los supervisores de estos espacios u otra autoridad observan una unidad sin placas y por qué dicho actuar puede traer una infracción mayor.

Conductores retiran placas de circulación a sus vehículos en parquímetros de Puebla

La situación ocurre en la 3 Poniente, entre 5 y 7 Sur, en pleno Centro Histórico, donde operan espacios del programa de Estacionamiento Rotativo del Ayuntamiento de Puebla.

De acuerdo con la normativa municipal, cuando el vehículo no se registra en la plataforma, excede el tiempo permitido o acumula infracciones, la autoridad puede retirar la placa de circulación como medida de garantía para asegurar el pago de la multa.

Conductores Retiran Placas de Automóviles para Evitar Multas en Parquímetros de Puebla

Sin embargo, antes que los supervisores realicen la verificación, algunos conductores deciden quitar las láminas para evitar ser identificados y sancionados. Las autoridades advierten que esta acción constituye una falta administrativa.

Comerciantes y transeúntes señalan que esta práctica se ha vuelto más visible en los últimos días, particularmente en zonas de alta afluencia.

¿De cuánto es la multa por retirar placas de circulación a vehículos en Puebla?

Cabe destacar que estacionarse en vía pública o circular sin placas puede derivar en multas que superan los siete mil pesos, además de posibles costos de arrastre y corralón dependiendo el caso, mientras que las multas por mal uso de parquímetros van de los 400 a los tres mil pesos.

De acuerdo con el Tabulador para la Imposición de Multas en Puebla, circular sin las placas o permiso provisional vigente proporcionado por la autoridad competente, que acredite la falta de ellas, hace acreedor a una multa de 60 a 70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de 7 mil 38 pesos con sesenta centavos a 8 mil 211 pesos con setenta centavos.

La multa por no traer placas de circulación puede ascender a los ocho mil pesos. Foto: N+

Es importante señalar que los supervisores de parquímetros no pueden aplicar esta multa, sin embargo, si un agente de Tránsito Municipal se percata de dicha práctica irregular puede imponer la infracción, y en caso de no estar cerca el propietario llamar a un servicio de grúa para llevar el vehículo al corralón.

