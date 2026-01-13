Cierre en Arco Norte y Tráfico en la México-Puebla por Accidente; Tráiler Aplastó a un Auto

Un aparatoso accidente entre un tráiler y un automóvil provocó el cierre vial sobre el Arco Norte a la altura del km 225+000 con dirección a Atlacomulco, afectado el tramo de la caseta Texmelucan de la Autopista México-Puebla; Se reporta una persona sin vida y un lesionado.

Al rededor de las 3:45 hrs. de este 13 de enero el conductor de un tráiler de doble caja perdió el control y volcó, lamentablemente la unidad pesada aplastó a un automóvil tipo Sentra color blanco, dejándolo totalmente destrozado.

Los vehículos quedaron atravesados en la vialidad por lo que el paso fue completamente bloqueado, testigos notificaron el hecho a número de emergencias por lo que de inmediato llegaron paramédicos y elementos de la Guardia Nacional.

Noticia relacionada: Se Incendia Tráiler con Caja Seca en Autopista 150D Puebla-Orizaba; Esto se Sabe

Un muerto y un lesionado fue el saldo de un fuerte accidente en el Arco Norte

Se dio a conocer que lamentablemente una persona habría perdido la vida, mientras que otra fue trasladada a un hospital cercano, de la cual se desconoce su estado de salud.

Los elementos de seguridad se encuentran abanderando la zona para prevenir algún otro incidente mientras que se lleva a cabo el retiro de las unidades con el apoyo de grúas.

Colapsa tráfico en Arco Norte y autopista México-Puebla por accidente de tráiler y auto

Decenas de vehículos quedaron atorados en el tráfico del Arco Norte por varias horas por lo que algunos conductores optaron por tomar vías alternas; Por otro lado, debido a la fila de autos, la autopista México-Puebla también se ve afectada después de la caseta de pago de San Martín Texmelucan con dirección a la CDMX.

CAPUFE dio a conocer que el tráfico está prácticamente parado por lo que recomienda tomar como rutas alternas la carretera a Cuernavaca y la federal México-Puebla.

Se exhorta a los automovilistas a ser pacientes y de ser posible evitar la zona ya que se desconoce el tiempo que falte para que la vialidad sea liberada en su totalidad.

Accidente de tráileres en la Autopista Puebla-Orizaba provoca cierre por más de ocho horas

Debido a la densa neblina el 11 de enero se registró un choque múltiple en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del km 122 con dirección a la caseta de Esperanza; Estuvieron involucrados seis tractocamionenes con saldo de cuatro lesionados.

Accidente de Tráileres en Autopista Puebla Orizaba Causa Cierres

En un segundo accidente, a la altura del km 224 en la zona de Cumbres de Maltrata se incendió una pipa luego de un choque por alcance, por lo que el tráfico se vio paralizado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS