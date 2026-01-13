Cierre en Arco Norte y Tráfico en la México-Puebla por Accidente; Tráiler Aplastó a un Auto
La volcadura de un tráiler terminó en tragedia sobre la Autopista Arco Norte y desencadenó una fila kilométrica de vehículos varados.
Un aparatoso accidente entre un tráiler y un automóvil provocó el cierre vial sobre el Arco Norte a la altura del km 225+000 con dirección a Atlacomulco, afectado el tramo de la caseta Texmelucan de la Autopista México-Puebla; Se reporta una persona sin vida y un lesionado.
Al rededor de las 3:45 hrs. de este 13 de enero el conductor de un tráiler de doble caja perdió el control y volcó, lamentablemente la unidad pesada aplastó a un automóvil tipo Sentra color blanco, dejándolo totalmente destrozado.
Los vehículos quedaron atravesados en la vialidad por lo que el paso fue completamente bloqueado, testigos notificaron el hecho a número de emergencias por lo que de inmediato llegaron paramédicos y elementos de la Guardia Nacional.
Un muerto y un lesionado fue el saldo de un fuerte accidente en el Arco Norte
Se dio a conocer que lamentablemente una persona habría perdido la vida, mientras que otra fue trasladada a un hospital cercano, de la cual se desconoce su estado de salud.
Los elementos de seguridad se encuentran abanderando la zona para prevenir algún otro incidente mientras que se lleva a cabo el retiro de las unidades con el apoyo de grúas.
Colapsa tráfico en Arco Norte y autopista México-Puebla por accidente de tráiler y auto
Decenas de vehículos quedaron atorados en el tráfico del Arco Norte por varias horas por lo que algunos conductores optaron por tomar vías alternas; Por otro lado, debido a la fila de autos, la autopista México-Puebla también se ve afectada después de la caseta de pago de San Martín Texmelucan con dirección a la CDMX.
CAPUFE dio a conocer que el tráfico está prácticamente parado por lo que recomienda tomar como rutas alternas la carretera a Cuernavaca y la federal México-Puebla.
Se exhorta a los automovilistas a ser pacientes y de ser posible evitar la zona ya que se desconoce el tiempo que falte para que la vialidad sea liberada en su totalidad.
Accidente de tráileres en la Autopista Puebla-Orizaba provoca cierre por más de ocho horas
Debido a la densa neblina el 11 de enero se registró un choque múltiple en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del km 122 con dirección a la caseta de Esperanza; Estuvieron involucrados seis tractocamionenes con saldo de cuatro lesionados.
En un segundo accidente, a la altura del km 224 en la zona de Cumbres de Maltrata se incendió una pipa luego de un choque por alcance, por lo que el tráfico se vio paralizado.
