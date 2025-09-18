¿Te has preguntado cómo es la vida de cientos de animales que habitan en el Panteón Municipal de Puebla? Asociaciones animistas y el Ayuntamiento de la capital invitan a la ciudadania a participar en la Exposición "Siguen entre Nosotros" para concientizar a la gente a través de fotografías sobre este fenómeno.

Esta convocatoria busca visibilizar la vida de cientos de gatos, cacomixtles, tlacuaches, iguanas y aves que se refugiaron en el cementerio de la ciudad.

Lamentablemente, debido al gran número de animales que coexisten en este espacio, se reportan al menos un atropellamiento de estas especies a la semana.

A pesar de las adversidades, estos seres sintientes siguen reproduciéndose y hacen de este lugar un hogar, pero ¿Cómo puedes ayudarlos? Te decimos cómo participar en esta exposición fotográfica.

Panteón Municipal de Puebla Alberga Más de 100 Animales Diversos; Convocatoria "Siguen Entre Nosotros"

Convocatoria "Siguen entre Nosotros" en Puebla: Requisitos para participar

El tema de esta exposición fotográfica es "Las especies silvestres y domésticas que viven en cementerios" para poder concientizar a la sociedad sobre lo que viven diariamente estos animalitos.

La convocatoria está abierta para el público en general y aficionados de la fotografía, que cuenten con una edad mínima de 15 años en adelante.

Deberán presentar de una a tres fotografías por participante, en donde se muestre a una de las especies que habite dentro de los cementerios; Estas son las características que debe tener.

La fotografía debe tener una resolución en 300 dpi

Formato jpg o png

Debe llevar los siguientes datos: Titulo, autor, fecha.

Finalmente deben enviar la o las fotografías con sus datos al siguiente correo: departamentodeexposiciones.imacp@ayuntamientopuebla.gob.mx

Recuerda que la convocatoria ya inició y la fecha de cierre será hasta el 3 de octubre; Será entonces cuando el jurado conformado por profesionales reconocidos en el sector cultural decida que piezas serán seleccionadas.

Exposición de fotografías "Siguen entre Nosotros" en Panteón Municipal de Puebla

La exposición temporal Siguen entre Nosotros se inaugurará el día viernes 24 de octubre a las 13:00 horas en el Panteón Municipal de Puebla y culminará hasta el 1 de Diciembre del 2025.

Si tu fotografía fue seleccionada, será exhibida en las mamparas de dicho cementerio y se te otorgará un reconocimiento.

Recuerda que una vez elegidas las fotografías, se darán autorización para la producción e impresión de las piezas.

Proyectos de esterilización y "Déjalos Cruzar" en Panteón Municipal de Puebla

La Fundación Patitas Enlodadas A.C también dio a conocer el proyecto de Catacumbitos Puebla, que busca la esterilización, vacunación, desparasitación y marcaje de los gatos del panteón.

También, mostraron el piloto de "Déjalos Cruzar", un proyecto que busca reducir los accidentes viales donde varias especies de la zona han perdido la vida.

La Famosa Mamá de los Gatos del Panteón Municipal de Puebla

Además, la asociación agradeció el apoyo de regidores y a las siguientes secretarias que se han sumado a la causa: Secretaría de Medio Ambiente, IMACP - Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Movilidad e Infraestructura.

También, la Fundación Patitas Enlodadas A.C agradeció el apoyo incondicional de Blanca del Movimiento Animalista de Puebla.

Recuerda que estos animalitos también son parte de la ciudad y merecen una vida digna, por ello se agradece a todas las personas que entren a la Convocatoria "Siguen entre Nosotros", pero también a aquellos quienes van al Panteón Municipal ha donar alimento y medicamento para estas especies.

