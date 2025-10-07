Desata Polémica Video de la Secretaria de Turismo de Puebla Pegando Stickers en París, Francia

Durante una visita a París, Francia, la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López Malo, realizó una publicación en redes sociales en que aparece repetidamente pegando estampas sobre fachadas y mobiliario urbano.

Como parte del impulso para la atracción del turismo, grabó el video promocional colocando pegotes de Puebla en postes, paredes y diferentes estructuras. La situación generó cuestionamientos a la Secretaria de Turismo por supuestamente afectar la infraestructura urbana de la ciudad.

Responde Gobierno de Puebla ante las críticas contra Carla López Malo por colocar pegotes en París, Francia

En un comunicado, el Gobierno del Estado Puebla informó que la funcionaria acudió el mes pasado en representación de la entidad al evento Iftm Top Resa en París.

Durante la visita Carla López Malo fue grabada pegando calcomanías, y se aseguró que todos fueron retirados de inmediato y utilizados solo para el video promocional publicado en las cuentas personales de la titular de Turismo.

La misma funcionaria explicó en sus publicaciones de TikTok e Instagram, que no se afectó ningún inmueble:

Todos los stickers fueron sobrepuestos, retirados inmediatamente y utilizados únicamente para la realización de este video promocional.

En el posicionamiento del Gobierno Estatal se afirma que la servidora pública no violó ninguna normativa, tampoco causó daños, ni fue sujeta a una sanción. No existe al momento evidencia de que haya sido multada por sus acciones.

¿Es delito colocar pegotes en la infraestructura urbana de las ciudades?

En redes sociales creció la crítica contra la funcionaria pública, pues la práctica se considera una falta administrativa, incluso un delito menor dependiendo del contexto y el inmueble afectado.

Críticas contra Carla López Malo por Pegar Stickers de Puebla en París, Francia

En varios municipios de Puebla incluyendo la capital, se considera una falta al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN), la acción de pintar o pegar stickers sin autorización.

Aunque el arte callejero como los stickers puede tener valor cultural, no se permite intervenir espacios públicos sin autorización. En algunos casos se han tolerado estas expresiones, pero legalmente siguen siendo sancionables.

Con información de N+

JAPR