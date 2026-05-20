Capturan a Integrantes de “Los Caica”, Banda que Ha Protagonizado Hechos Violentos en Puebla

Una banda delictiva identificada como “Los Caica” fue desarticulada en un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad en Puebla. La organización criminal es una de las principales generadoras de violencia y relacionada con delitos de homicidio, lesiones y narcomenudeo en el municipio de Chietla.

La detención fue resultado de labores entre la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (SSP).

Agentes investigadores identificaron un inmueble utilizado como punto de distribución y comercialización de droga, además de servir como casa de seguridad en la localidad de Atencingo.

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Con base en los datos recabados, el 20 de mayo de 2026 se ejecutó una orden de cateo por delitos contra la salud en un domicilio ubicado sobre la calle Ferrocarril, sin número visible, en Atencingo, Chietla.

Durante la intervención fueron detenidos Arturo "N", Ángel Noel "N", Margarita "N" y Esmeralda Denese "N", presuntos integrantes de dicha célula delictiva.

Asimismo, se aseguraron 22 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 11 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 16, una báscula gramera y 450 pesos en efectivo.

Las investigaciones permitieron establecer que esta banda operaba principalmente en la localidad de Atencingo, utilizando inmuebles particulares como puntos discretos para la distribución y comercialización de narcóticos, manteniendo actividades permanentes relacionadas con narcomenudeo y otros hechos violentos.

"Los Caica" son un grupo delictivo generador de violencia en Puebla

La Fiscalía de Puebla ha documentado diversos hechos relacionados con esta organización criminal, entre ellos un ataque armado registrado el 6 de junio de 2025 en Atencingo, derivado de una disputa de territorio entre integrantes de “Los Caica”, que dejó dos personas fallecidas y una lesionada.

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Además, el 20 de enero de 2025 la Fiscalía detuvo a Luis Alfredo "N", alias El Caicas, identificado como generador de violencia y objetivo prioritario vinculado con el homicidio de cuatro personas en Chietla. Posteriormente, el 12 de marzo de 2025 se registró un enfrentamiento armado entre esta banda y otro grupo delictivo conocido como “Los Chimuelos”.

El inmueble quedó asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Con información de N+

JAPR