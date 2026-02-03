Roban Piezas de Artre Sacro en Iglesia de San Pedro Cholula Puebla; Hay Cuatro Detenidos

La madrugada de este lunes 3 de febrero de 2026 fueron detenidos cuatro sujetos por presuntamente allanar y robar la iglesia de San Juan Calvario en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

Durante una inspección a los arrestados en calles de este Pueblo Mágico, se les encontraron cuatro piezas de arte sacro, además de herramientas utilizadas para cometer el robo.

Detienen a cuatro sujetos por robar piezas de arte sacro en iglesia de San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, lograron frustrar el robo de piezas de arte sacro en la iglesia de San Juan Calvario, ubicada en el barrio del mismo nombre, además de la detención de cuatro probables responsables.

Durante la madrugada de este lunes se reportó un allanamiento en el templo localizado en la calle 4 Poniente, esquina con 11 Norte, por lo que de inmediato se activaron unidades del sector y se desplegó un operativo.

En recorridos de inspección en el perímetro, los elementos detectaron a cuatro masculinos que brincaban la barda del inmueble e intentaban darse a la fuga en distintas direcciones; gracias a la rápida reacción y coordinación operativa, se logró su persecución, ubicación y aseguramiento.

Tras la inspección, entre sus pertenencias fueron localizadas cuatro piezas de arte sacro, así como herramientas y diversos utensilios presuntamente utilizados para cometer el ilícito.

Los cuatro sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por su probable responsabilidad en los delitos de allanamiento y robo.

Detienen a David “N” por incendio en puerta de la Catedral de Puebla

Un hombre identificado como David "N" fue asegurado el pasado 25 de enero por policías municipales de Puebla por su posible relación con los actos vandálicos producidos en la Catedral de Puebla, cuya puerta norte resultó afectada por un incendio un día antes.

INAH Interpone Denuncia por Daños del Incendio en Puerta Norte de la Catedral de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó la detención del sujeto, quien fue sorprendida cometiendo una falta administrativa y en posesión de bolsas que contenían aparentemente droga conocida como marihuana. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

