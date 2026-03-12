Cumpleaños del Volcán Popocatépetl: Rituales, Música y Actividades en el "Don Goyo Fest" 2026

Con rituales, música y danza, pobladores celebran este 12 de marzo de 2026 el cumpleaños del volcán Popocatépetl también conocido como "Don Goyo", desde las primeras horas habitantes de diferentes comunidades prepararon su ofrenda para llevarla a las faldas del coloso.

Este volcán activo de México tiene una edad aproximada de 730 mil años, su nombre Popocatépetl significa "montaña que humea" y detrás de él existen diversas leyendas, en donde destaca la historia de amor con el Iztaccíhuatl.

Celebran con Ofrenda por el Cumpleaños de "Don Goyo"

¿Por qué celebran el cumpleaños del volcán Popocatépetl el 12 de marzo?

De acuerdo a las tradiciones, el volcán Popocatépetl tiene un espíritu protector llamado Don Gregorio, por lo que cada 12 de marzo, día de San Gregorio Magno, se conmemora a "Don Goyo".

Otra de las leyenda que rodea a este volcán, menciona que un hombre llamado Don Gregorio Chino Popocatépetl se apareció ante un habitante del pueblo un 12 de marzo, asegurando que podía predecir las erupciones del volcán.

Este jueves desde muy temprano, pobladores de Santiago Xalitzintla le cantaron las mañanitas al Volcán Popocatépetl y le realizaron peticiones para que sus tierras tengan frutos.

Programa completo del "Don Goyo Fest" 2026 en Santiago Xalitzintla

En Puebla, se llevará acabo el "Don Goyo Fest" como parte de los festejos al majestuoso coloso, el cual se realizará este 14 y 15 de marzo en Santiago Xalitzintla de San Nicolas de Los Ranchos.

En este evento habrá música en vivo, danzas tradicionales, gastronomía típica, artesanías, noche de estrellas y mucho más, este será el programa de la segunda edición.

Sábado 14 marzo

10:00 a 12:00 Bailes identitarios de la región

12:00 a 13:00 Protocolo de inauguración /Ritual a Don Goyo

13:00 a 14:00 Orquesta Típica del Estado de Puebla (Sinfónica)

14:00 a 16:00 Grupo Folklórico Meztli

16:00 a 18:00 Dark Shine

18:00 a 20:00 DJ Adrián Clyde

20:00 a 22:00 DJ ADMusic

Además, habrá la ruta de la miel, camping y noche de estrellas con telescopios de la INAOE.

Domingo 15 de marzo

7:30 a 10:00 Gran Carrera Goyo Fest (11km)

10:30 a 11:00 Nautilus Danza

11:00 a 12:30 Imitador / Comediante

12:30 a 14:00 Grupo Usanza de la UTP

14:00 a 16:00 Lucha Libra AAA

16:00 a 18:00 Grupo Divergente Cumbia

19:00 a 00:00 Invitados musicales sorpresa

Las autoridades exhortaron a los habitantes respetar las medidas de seguridad y a no rebasar el límite de radio permitido de 12 kilómetros para poder contemplar al volcán Popocatépetl,

