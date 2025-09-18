Decomisan Más de 30 Mil Pesos en Efectivo durante Operativo en Cereso de Puebla
Autoridades aseguraron 30 mil 900 pesos en efectivo, pantallas, teléfonos celulares y objetos punzocortantes en el Cereso de Tehuacán.
Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) dio a conocer que con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa (DEFENSA), efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Tehuacán.
El operativo encabezado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y por la Unidad Cinotáctica K9, se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Decomisan más de 30 mil pesos en efectivo y objetos prohibidos en Cereso de Tehuacán
La supervisión por parte de las autoridades en distintas áreas y dormitorios, permitió el aseguramiento de más de 30 mil 900 pesos en efectivo, 15 pantallas de diversas pulgadas y dos refrigeradores.
Esta revisión también permitió ubicar 37 bocinas, 11 objetos punzocortantes, cinco celulares y más de 60 accesorios como cargadores, audífonos y cables USB.
Decomisan 50 envoltorios con marihuana en Cereso de Huejotzingo
El pasado 9 de septiembre de 2025, la SSP Puebla, en coordinación con la SEMAR y la DEFENSA, efectuó un operativo de supervisión al interior del penal de Huejotzingo.
Durante estas acciones, las autoridades estatales y federales aseguraron más de 50 envoltorios con posible marihuana, siete objetos punzocortantes, seis equipos telefónicos, cinco bocinas, audífonos, cargadores y cables USB.
Ante señalamientos de abusos por parte de personal de custodia penitenciaria pertenecientes a este Centro Penitenciario Distrital, la SSP Puebla coadyuvará en los procesos legales y de derechos humanos correspondientes a fin de privilegiar el cumplimiento de la ley.
Con información de SSP Puebbla
