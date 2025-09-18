Inicio Puebla Decomisan Más de 30 Mil Pesos en Efectivo durante Operativo en Cereso de Puebla

Decomisan Más de 30 Mil Pesos en Efectivo durante Operativo en Cereso de Puebla

Autoridades aseguraron 30 mil 900 pesos en efectivo, pantallas, teléfonos celulares y objetos punzocortantes en el Cereso de Tehuacán.

Entre los objetos decomisados en el Cereso de Tehuacán también había pantallas y refrigeradores

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) dio a conocer que con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa (DEFENSA), efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Tehuacán.

El operativo encabezado por la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y por la Unidad Cinotáctica K9, se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Decomisan más de 30 mil pesos en efectivo y objetos prohibidos en Cereso de Tehuacán

La supervisión por parte de las autoridades en distintas áreas y dormitorios, permitió el aseguramiento de más de 30 mil 900 pesos en efectivo, 15 pantallas de diversas pulgadas y dos refrigeradores.

Esta revisión también permitió ubicar 37 bocinas, 11 objetos punzocortantes, cinco celulares y más de 60 accesorios como cargadores, audífonos y cables USB.

Decomisan 50 envoltorios con marihuana en Cereso de Huejotzingo

El pasado 9 de septiembre de 2025, la SSP Puebla, en coordinación con la SEMAR y la DEFENSA, efectuó un operativo de supervisión al interior del penal de Huejotzingo.

Durante estas acciones, las autoridades estatales y federales aseguraron más de 50 envoltorios con posible marihuana, siete objetos punzocortantes, seis equipos telefónicos, cinco bocinas, audífonos, cargadores y cables USB.

Ante señalamientos de abusos por parte de personal de custodia penitenciaria pertenecientes a este Centro Penitenciario Distrital, la SSP Puebla coadyuvará en los procesos legales y de derechos humanos correspondientes a fin de privilegiar el cumplimiento de la ley.

