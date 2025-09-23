Reportan Derrumbe de Material Rocoso sobre Carretera de la Sierra Norte de Puebla
Autoridades ya se encuentran realizando labores para despejar la carretera estatal Tepango de Rodríguez-Tlamanca en la Sierra Norte de Puebla.
La tarde de este martes 23 de septiembre de 2025 ocurrió un derrumbe de material rocoso en la carretera estatal Tepango de Rodríguez-Tlamanca ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla.
La caída de las rocas ocurrió a la altura del kilómetro 2+000 en el municipio de Tepango de Rodríguez, provocando la movilización de autoridades estatales para la liberación del tramo carretero.
Realizan retiro de material rocoso con maquinaria en carretera Tepango de Rodríguez-Tlamanca
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla fue la encargada de atender el derrumbe en la carretera Tepango de Rodríguez-Tlamanca y con maquinaria retirar el material rocoso que cayó sobre ésta.
De acuerdo con la dependencia el tramo carretero afectado en la Sierra Norte de Puebla no es de alta afluencia vehicular ni deja incomunicada a la población, ya que existen accesos alternos.
Protección Civil Estatal Puebla informó que se está recibiendo el apoyo de las autoridades municipales de Tepango de Rodríguez para habilitar el camino lo más rápido posible.
Muere hombre en zona de derrumbe en Santa Rita Tlahuapan, Puebla
El pasado 11 de septiembre se registró un derrumbe en una mina de arena de San Juan Cuauhtémoc, junta auxiliar perteneciente al municipio de Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla.
Tras el siniestro fue reportada una persona fallecida, misma que no estuvo relacionada con el fenómeno natural, sino que se encontraba operando la maquinaria, aunque no se ha esclarecido la causa de su muerte.
Con información de PC Estatal Puebla
