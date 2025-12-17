Mantendrán Descuentos en Fotoinfracciones y Multas por Verificación Vehicular en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla anunció que mantendrá vigente el descuento de hasta el 30 por ciento en multas por fotoinfracciones y del 50 por falta de verificación vehicular.

De acuerdo con las autoridades estatales, este beneficio concluirá hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 con el fin de promover el cumplimiento del pago.

Mantendrán descuentos por fotoinfracciones y multas por falta de verificación vehicular en Puebla

La administración estatal dio a conocer que alargará el programa de descuentos en multas por fotoinfracciones y por incumplimiento de verificación vehicular a conductores poblanos.

Los contribuyentes podrán realizar el trámite en línea a través del portal www.puebla.gob.mx, y podrán ejecutar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, SPEI o cargo a cuenta de cheques.

También pueden imprimir la orden de cobro para acudir a las más de 770 puntos de pago, correspondientes a sucursales de las instituciones bancarias y establecimientos autorizados ubicados en todo el estado; así como quioscos de recaudación con los que cuenta la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

Descuentos en multas y recargos por el pago del predial en Puebla

Si tiene adeudos en el pago del Predial en la capital poblana, ponga mucha atención pues el Ayuntamiento de Puebla aprobó otorgar descuentos en multas y recargos, mismos que iniciarán en los primeros días de 2026.

Descuentos a Motociclistas en Tenencia y Control Vehicular 2025 en Puebla

El pago deberá realizarse entre el 5 de enero y el 31 de marzo de 2026, en automático los contribuyentes recibirán el descuento del 100 por ciento en multas y 30 por ciento en recargos, en caso de ser necesario.

