Lluvias Provocan Deslave de un Carril Completo en Carretera de Puebla

Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días provocaron el deslave de un carril completo en la carretera Pachuca-Tuxpan en el tramo que atraviesa el estado de Puebla cerca del kilómetro 127+400.

Para evitar el bloqueo total del paso en dicho camino, las autoridades realizaron un cierre parcial de circulación por lo que el tráfico se reporta lento en la zona afectada del norte de la entidad poblana.

Lluvias provocan deslave en la carretera Pachuca-Tuxpan en Puebla

De acuerdo con la Guardia Nacional de Carreteras, cerca del kilómetro 127+400 de la carretera Pachuca-Tuxpan en el estado de Puebla se originó la fractura de la carpeta asfáltica por factor climatológico, es decir, por las lluvias que han caído en el área.

Elementos de este cuerpo de seguridad han sido los encargados de señalizar el tramo siniestrado y de realizar el cierre parcial de circulación mientras se analizan los daños ocasionados por las precipitaciones de los últimos días.

El pasado viernes 14 de noviembre se registraron deslizamientos de tierra y derrumbes en el camino de terracería que comunica a las localidades de Mexicalcingo de los Llanos y Nahuituxco con la cabecera municipal en Chiautla de Tapia.

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla informó a través de sus redes sociales que ya se trabaja con los módulos de maquinaria para la liberación del camino y garantizar el libre tránsito de los vecinos.

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

GMAZ