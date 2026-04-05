Despiden a Tripulación y Pasajeros que Perdieron la Vida por un Accidente Aéreo en Puebla

Los cuerpos de las cuatro víctimas del desplome de una avioneta tipo Cessna 172, registrado el pasado jueves en el municipio de Huejotzingo, ya fueron entregados a sus familias y velados.

Los cuerpos fueron trasladados a sus lugares de origen, Veracruz y Ciudad de México.

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Despiden a piloto, copiloto y pasajeros que se desplomaron en una avioneta en Puebla

El piloto fue identificado como Paulo Antonio Vélez Velásquez, quien se había titulado como Técnico Aviador en 2025 y recientemente consolidaba su formación. Junto a él viajaban Marcos Omar Martínez Tavera, Ramsés Olín Zaragoza Burgos y Emilio Gil Ramírez, todos ligados al ámbito aeronáutico. Algunos de ellos también destacaban en actividades deportivas como el montañismo y el kickboxing.

Ramsés Olín fue despedido en Naranjos, Veracruz, donde familiares y amigos lo recibieron con globos blancos y aplausos. Era instructor de vuelo y promotor de un proyecto deportivo local.

Por su parte, Emilio Gil Ramírez sobrevivió unas horas tras el accidente, pero falleció posteriormente en el Hospital Integral de San Martín Texmelucan. Era apasionado del alpinismo y el paracaidismo, por lo que era conocido como “Lord Glaciar”.

Contaban con estudios en aviación las víctimas de desplome de avioneta en Huejotzingo

En el caso de Marcos Omar Martínez Tavera, se sabe que también era piloto y que durante el vuelo fungía como segundo al mando.

De acuerdo con los reportes, la aeronave realizaba un vuelo de práctica; había despegado de Sinaloa y, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, se dirigía hacia Poza Rica, Veracruz, cuando perdió comunicación.

Momento de la Caída de Avioneta que Dejó Cuatro Muertos en Huejotzingo, Puebla

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¿Qué provocó el accidente aéreo que dejó como saldo cuatro jóvenes muertos?

Presuntamente, una falla mecánica que ya es investigada por la Agencia Federal de Aviación Civil provocó que la avioneta se desplomara en terrenos de cultivo de la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco.

El momento de la caída fue captado por habitantes de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR