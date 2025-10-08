Cayó en Puebla Presunto Generador de Violencia en la Zona de la Mixteca

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Marina (Semar) detuvieron a Erick “N” de 28 años, identificado como presunto generador de violencia en la Mixteca de Puebla.

A través de la coordinación interinstitucional lograron asegurar al presunto, integrante de “Los Marroquín”, grupo delictivo dedicado a delitos como homicidio y narcomenudeo en Izúcar de Matamoros y en las localidades de Atencingo y Ahuehuetzingo pertenecientes al municipio de Chietla.

El hoy detenido cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego sin licencia, y quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.

Erick "N" fue ubicado en el municipio de Chietla por elementos de la Marina y la Policía Estatal de Puebla.

Erick “N” fue localizado en posesión de una pistola y una motocicleta en Chietla, Puebla

Durante la intervención, fuerzas federales y estatales aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles y una motocicleta Italika color azul.

Presuntamente el sujeto formaba parte de Los Marroquín, célula relacionada con homicidios y distribución de droga en Chietla e Izúcar de Matamoros.

