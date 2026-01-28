FGR Detiene a José Ernesto "N", Regidor de Gobernación de Venustiano Carranza en Puebla

La Policía Federal Ministerial confirmó la detención de José Ernesto "N", regidor de Gobernación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza en la carretera México-Tuxpan a la altura de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas en Puebla.

De acuerdo a las autoridades, el funcionario fue detenido el 27 de enero de 2026 en las inmediaciones de una gasolinera cerca de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Venustiano Carranza.

Detienen a el regidor José Ernesto Fosado Guzmán y lo trasladan a Reynosa, Tamaulipas

De acuerdo con la ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Ernesto "N" fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa en el estado de Tamaulipas.

Detienen a José Ernesto "N" regidor de Venustiano Carranza. Foto: Registro Nacional de Detenciones

Cabe destacar que el hombre detenido fue descrito con las siguientes características: de tez blanca, complexión robusta, cabello rizado, nariz recta, boca mediana y estatura aproximada de 1.80 metros; Además, vestía chamarra roja, camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, botas café y gorra café, y no presentaba tatuajes visibles.

El funcionario se encuentra a disposición de un juez federal, y los cargos por los que se le imputan se darán a conocer con la audiencia inicial en donde se determinará la legalidad de su detención para proceder con el juicio en su contra.

Noticia relacionada: Regidor Presuntamente Arrastra a Perro con su Moto en Puebla

Atacan a balazos a presidente auxiliar de San Mateo Ayecac en Tlaxcala

La noche del 26 de enero el presidente auxiliar de la comunidad San Mateo Ayecac, Eduardo Castañeda Cerón, fue víctima de un ataque armado afuera de su domicilio ubicado en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

De acuerdo a las indagatorias, el edil habría recibido al menos dos impactos de arma de fuego en el pecho por lo que quedó mal herido, mientras que los atacantes procedieron a darse a la fuga.

Atacan a Balazos a Presidente Auxiliar en Tepetitla, Tlaxcala

Familiares del funcionario decidieron no esperar a los paramédicos y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital privado en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde su estado de salud se reporta como delicado.

Agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en donde hallaron cuatro casquillos percutidos por lo que investigan el hecho como un presunto ataque directo, sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS