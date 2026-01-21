Detienen a Tres Presuntos Asaltantes de un Negocio en Cuautlancingo, Puebla

Este miércoles 21 de enero de 2026 se reportó el robo a una tienda perpetrado por tres presuntos ladrones en calles del municipio poblano de Cuautlancingo, provocando una movilización por parte de elementos de seguridad.

Tras una búsqueda por parte de la Policía Municipal de dicha demarcación, fueron detenidos los tres supuestos asaltantes y asegurado el vehículo tipo taxi en el que se transportaban al momento del arresto.

Detienen a tres sujetos por el presunto asalto de una tienda en Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo (SSCyPC) informa que, al atender un reporte por robo a tienda, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad, lo que permitió a elementos de la Policía Municipal ubicar y asegurar a tres personas, presuntamente relacionadas con los hechos, quienes se desplazaban en un taxi vinculado al incidente.

Derivado de la intervención, las personas aseguradas, dos hombres y una mujer, fueron puestas bajo resguardo, además del vehículo en el que se transportaban, y se inició el proceso de puesta a disposición, conforme a los procedimientos establecidos y al marco legal vigente.

Aseguraron el taxi en el que se desplazaban los presuntos asaltantes. Foto: SSCyPC Cuautlancingo

