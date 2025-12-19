Lista Completa de 65 Dormitorios Gratuitos y Seguros por Temporada de Frío en Puebla

Inició la temporada de frío pero lamentablemente no todas las personas cuentan con un hogar o un lugar digno para poder pasar la noche sin sufrir las condiciones climatológicas; Por ello, el Gobierno de Puebla habilitó 65 Dormitorios Seguros y totalmente gratuitos para brindar un refugio para quien lo necesite.

Protección Civil y Ayuntamientos de diferentes regiones, pusieron a disposición de personas en situación de calle y sectores vulnerables, diferentes estancias para que puedan pasar la noche sin exponerse a dormir a la intemperie, sobre todo en la zona de la Sierra Norte, Nororiental, Región Izta-Popo y Valles Centrales.

Habilitan Dormitorios Seguros ante Bajas Temperaturas en Puebla

Lista de municipios en Puebla con Dormitorios Seguros habilitados por temporada de frío

En N+ te presentamos la lista completa de los 65 municipios en donde estarán habilitados los dormitorios para que en caso de que lo necesites o que conozcas a una persona que lo requiera, hagan uso de ellos.

Región Zacatlán

Cuautempan

Chignahuapan

Ixtacamaxtitlán

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Ahuazotepec

Zacatlán

Región Teziutlán

Atempan

Chignautla

Cuyoaco

Hueyapan

Libres

Ocotepec

Oriental

Tepeyahualco

Tételes de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Xiutetelco

Zaragoza

Zautla

Región Cuetzalan

Zacapoaxtla

Xochiapulco

Región Tehuacán

Tlacotepec de Benito Juárez

Coyomeapan

Yehualtepec

San Antonio Cañada

Región Tepeaca

Acajete

Acatzingo

Cuautinchan

Mazapiltepec de Juárez

Nopalucan

Rafael Lara Grajales

San José Chiapa

Soltepec

Tepatlaxco de Hidalgo

Región Serdán

Aljojuca

Atzitzintla

Cañada Morelos

Chalchicomula de Sesma

Chichiquila

Chilchotla

Esperanza

General Felipe Ángeles

Guadalupe Victoria

Lafragua

Palmar de Bravo

Quecholac

Quimixtlán

San Juan Atenco

San Nicolás Buenos Aires

San Salvador El Seco

Tlachichuca

Región Huauchinango

Huauchinango

Pahuatlán

Honey

Región Tepexi de Rodríguez

Santo Tomás Hueyotlipan

Región Atlixco

Chiautzingo

Domingo Arenas

Nealtican

San Felipe Teotlalcingo

San Nicolás de los Ranchos

Tochimilco

Santa Rita Tlahuapan

San Salvador el Verde

Este programa busca brindar un espacio equipado con camas, cobijas, colchonetas, kits de limpieza y kits de aseo personal para quienes más lo necesitan durante estas semanas en donde las temperaturas disminuyen.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan en Invierno en Puebla?

Clima en Puebla: Frío alcanzará temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C

Cabe destacar que en Puebla se esperan temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C debido a los Frentes Fríos, además, podrían venir acompañadas de lluvia y ráfagas de viento intensas.

En la Sierra Norte y el Valle de Serdán se esperan heladas por el Frente Frío 22 por lo que incluso podrían afectar a los cultivos; Protección Civil exhorta a la población a mantenerse abrigado y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.

Evitar uso de anafres en lugares cerrados

Tomar líquidos calientes

Comer frutas y verduras ricas en Vitamina C

Proteger a las mascotas.

Historias recomendadas:

Con información de Protección Civil

MCS