Lista Completa de 65 Dormitorios Gratuitos y Seguros por Temporada de Frío en Puebla

Habilitaron 65 Dormitorios Seguros en Teziutlán, Zacatlán, Tehuacán, Huauchinango y más municipios de Puebla, ante las bajas temperaturas.

Ofrecen dormitorios sin costo para personas vulnerables en Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

Inició la temporada de frío pero lamentablemente no todas las personas cuentan con un hogar o un lugar digno para poder pasar la noche sin sufrir las condiciones climatológicas; Por ello, el Gobierno de Puebla habilitó 65 Dormitorios Seguros y totalmente gratuitos para brindar un refugio para quien lo necesite.

Protección Civil y Ayuntamientos de diferentes regiones, pusieron a disposición de personas en situación de calle y sectores vulnerables, diferentes estancias para que puedan pasar la noche sin exponerse a dormir a la intemperie, sobre todo en la zona de la Sierra Norte, Nororiental, Región Izta-Popo y Valles Centrales.

Habilitan Dormitorios Seguros ante Bajas Temperaturas en Puebla

Lista de municipios en Puebla con Dormitorios Seguros habilitados por temporada de frío

En N+ te presentamos la lista completa de los 65 municipios en donde estarán habilitados los dormitorios para que en caso de que lo necesites o que conozcas a una persona que lo requiera, hagan uso de ellos.

Región Zacatlán

  • Cuautempan
  • Chignahuapan
  • Ixtacamaxtitlán
  • Tepetzintla
  • Tetela de Ocampo
  • Ahuazotepec
  • Zacatlán

Región Teziutlán

  • Atempan
  • Chignautla
  • Cuyoaco
  • Hueyapan
  • Libres
  • Ocotepec
  • Oriental
  • Tepeyahualco
  • Tételes de Ávila Castillo
  • Teziutlán
  • Tlatlauquitepec
  • Xiutetelco
  • Zaragoza
  • Zautla

Región Cuetzalan

  • Zacapoaxtla
  • Xochiapulco

Región Tehuacán

  • Tlacotepec de Benito Juárez
  • Coyomeapan
  • Yehualtepec
  • San Antonio Cañada

Región Tepeaca

  • Acajete
  • Acatzingo
  • Cuautinchan
  • Mazapiltepec de Juárez
  • Nopalucan
  • Rafael Lara Grajales
  • San José Chiapa
  • Soltepec
  • Tepatlaxco de Hidalgo

Región Serdán

  • Aljojuca
  • Atzitzintla
  • Cañada Morelos
  • Chalchicomula de Sesma
  • Chichiquila
  • Chilchotla
  • Esperanza
  • General Felipe Ángeles
  • Guadalupe Victoria
  • Lafragua
  • Palmar de Bravo
  • Quecholac
  • Quimixtlán
  • San Juan Atenco
  • San Nicolás Buenos Aires
  • San Salvador El Seco
  • Tlachichuca

Región Huauchinango

  • Huauchinango
  • Pahuatlán
  • Honey

Región Tepexi de Rodríguez

  • Santo Tomás Hueyotlipan

Región Atlixco

  • Chiautzingo
  • Domingo Arenas
  • Nealtican
  • San Felipe Teotlalcingo
  • San Nicolás de los Ranchos
  • Tochimilco
  • Santa Rita Tlahuapan
  • San Salvador el Verde

Este programa busca brindar un espacio equipado con camas, cobijas, colchonetas, kits de limpieza y kits de aseo personal para quienes más lo necesitan durante estas semanas en donde las temperaturas disminuyen.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan en Invierno en Puebla?

Clima en Puebla: Frío alcanzará temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C

Cabe destacar que en Puebla se esperan temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C debido a los Frentes Fríos, además, podrían venir acompañadas de lluvia y ráfagas de viento intensas.

En la Sierra Norte y el Valle de Serdán se esperan heladas por el Frente Frío 22 por lo que incluso podrían afectar a los cultivos; Protección Civil exhorta a la población a mantenerse abrigado y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.

  • Evitar uso de anafres en lugares cerrados
  • Tomar líquidos calientes
  • Comer frutas y verduras ricas en Vitamina C
  • Proteger a las mascotas.

Con información de Protección Civil

