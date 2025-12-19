Lista Completa de 65 Dormitorios Gratuitos y Seguros por Temporada de Frío en Puebla
Habilitaron 65 Dormitorios Seguros en Teziutlán, Zacatlán, Tehuacán, Huauchinango y más municipios de Puebla, ante las bajas temperaturas.
Inició la temporada de frío pero lamentablemente no todas las personas cuentan con un hogar o un lugar digno para poder pasar la noche sin sufrir las condiciones climatológicas; Por ello, el Gobierno de Puebla habilitó 65 Dormitorios Seguros y totalmente gratuitos para brindar un refugio para quien lo necesite.
Protección Civil y Ayuntamientos de diferentes regiones, pusieron a disposición de personas en situación de calle y sectores vulnerables, diferentes estancias para que puedan pasar la noche sin exponerse a dormir a la intemperie, sobre todo en la zona de la Sierra Norte, Nororiental, Región Izta-Popo y Valles Centrales.
Lista de municipios en Puebla con Dormitorios Seguros habilitados por temporada de frío
En N+ te presentamos la lista completa de los 65 municipios en donde estarán habilitados los dormitorios para que en caso de que lo necesites o que conozcas a una persona que lo requiera, hagan uso de ellos.
Región Zacatlán
- Cuautempan
- Chignahuapan
- Ixtacamaxtitlán
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Ahuazotepec
- Zacatlán
Región Teziutlán
- Atempan
- Chignautla
- Cuyoaco
- Hueyapan
- Libres
- Ocotepec
- Oriental
- Tepeyahualco
- Tételes de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Xiutetelco
- Zaragoza
- Zautla
Región Cuetzalan
- Zacapoaxtla
- Xochiapulco
Región Tehuacán
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Coyomeapan
- Yehualtepec
- San Antonio Cañada
Región Tepeaca
- Acajete
- Acatzingo
- Cuautinchan
- Mazapiltepec de Juárez
- Nopalucan
- Rafael Lara Grajales
- San José Chiapa
- Soltepec
- Tepatlaxco de Hidalgo
Región Serdán
- Aljojuca
- Atzitzintla
- Cañada Morelos
- Chalchicomula de Sesma
- Chichiquila
- Chilchotla
- Esperanza
- General Felipe Ángeles
- Guadalupe Victoria
- Lafragua
- Palmar de Bravo
- Quecholac
- Quimixtlán
- San Juan Atenco
- San Nicolás Buenos Aires
- San Salvador El Seco
- Tlachichuca
Región Huauchinango
- Huauchinango
- Pahuatlán
- Honey
Región Tepexi de Rodríguez
- Santo Tomás Hueyotlipan
Región Atlixco
- Chiautzingo
- Domingo Arenas
- Nealtican
- San Felipe Teotlalcingo
- San Nicolás de los Ranchos
- Tochimilco
- Santa Rita Tlahuapan
- San Salvador el Verde
Este programa busca brindar un espacio equipado con camas, cobijas, colchonetas, kits de limpieza y kits de aseo personal para quienes más lo necesitan durante estas semanas en donde las temperaturas disminuyen.
Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan en Invierno en Puebla?
Clima en Puebla: Frío alcanzará temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C
Cabe destacar que en Puebla se esperan temperaturas mínimas de entre 5º C y 8º C debido a los Frentes Fríos, además, podrían venir acompañadas de lluvia y ráfagas de viento intensas.
En la Sierra Norte y el Valle de Serdán se esperan heladas por el Frente Frío 22 por lo que incluso podrían afectar a los cultivos; Protección Civil exhorta a la población a mantenerse abrigado y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes.
- Evitar uso de anafres en lugares cerrados
- Tomar líquidos calientes
- Comer frutas y verduras ricas en Vitamina C
- Proteger a las mascotas.
