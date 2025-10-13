Cinco Sujetos Armados Asaltaron una Joyería en el Centro Histórico de Puebla; Hay Dos Detenidos

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos luego de un asalto sucedido en un negocio de joyería ubicado en la 2 Oriente, entre 4 y 2 norte, del Centro Histórico de Puebla.

La noche del sábado se vivieron momentos de pánico luego de que cinco sujetos armados ingresaron al establecimiento para llevarse todo lo que estaba a su alcance; Encargados del negocio no tuvieron otra opción que ceder ante las peticiones de los delincuentes por lo que lograron llevarse una gran variedad de piezas de joyería.

Una vez obtenido su objetivo, los sujetos se dieron a la fuga, sin embargo, las víctimas lograron dar aviso al número de emergencias para dar con su paradero.

Sujetos Armados Roban Millonario Botín en Dos Joyerías de Puebla

Gracias al reporte, hubo una fuerte movilización policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación interinstitucional con el Ejército Mexicano (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) en búsqueda de los responsables del asalto.

Noticia relacionada: Muere Empresario Joyero en el Hospital después de Sufrir Asalto en su Casa en Puebla

Detienen a José y Alejandro "N" tras asalto a joyería en el Centro Histórico de Puebla

La Policía Municipal dio a conocer que gracias a la pronta reacción,se logró detener a dos hombres presuntos implicados en el robo; Los sujetos fueron identificados como José “N”, de 35 años de edad, quien cuenta con registro por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y objeto prohibido, robo a transporte público y a transeúnte; y a Alejandro “N”, de 18 años de edad.

Las autoridades confirmaron que durante la detención, se logró recuperar una importante cantidad de piezas de joyería sustraída presuntamente del negocio ubicado en el Centro Histórico de Puebla.

Los hombres detenidos, junto a los indicios, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales quienes llevaran acabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y fincar responsabilidades.

Detienen a dos hombres con joyería presuntamente robada en Puebla. Foto: SSC Puebla

Cabe destacar que este domingo el establecimiento ubicado en la 2 Oriente, entre 4 y 2 norte, permaneció cerrado. Al respecto, comerciantes piden mayor seguridad pues aseguran que temen ser víctimas de la delincuencia, esto dijo uno de ellos.

La inseguridad está a flor de piel necesitamos que nuestras autoridades pongan más empeño en esa área porque corremos riesgo no nada más la ciudadanía sino todos los que somos comerciantes.

Asalto millonario a joyería de Lomas de Angelópolis en Puebla

Lamentablemente este no es el único caso pues durante el fin de semana se reportó otro asalto a una joyería ubicada en Lomas de Angelópolis en donde seis hombres armas se apoderaron de un millonario botín.

De acuerdo a testigos, los sujetos amagaron a los trabajadores y golpearon al guardia de seguridad; Posteriormente trascendió que abandonaron las motocicletas en las que viajaban y robaron otra unidad para huir.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

MCS