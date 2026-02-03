Sentencian a Sujeto por Trata de Personas contra su Concubina en un Bar de Puebla

Este lunes 3 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 25 años de prisión contra Eduardo “N” por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.

El sujeto obligaba a su concubina a ofrecer servicios sexuales en el bar “El Abuelo” en San Bernabé Temoxtitla, junta auxiliar del municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan.

Eduardo “N” es sentenciado por explotación sexual de su pareja en Santa Clara Ocoyucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró una sentencia de más de 25 años de prisión contra Eduardo “N”, como responsable del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.

La hoy agraviada, quien mantenía una relación de concubinato con Eduardo “N”, fue obligada por dicho sujeto a prestar servicios sexuales en el bar denominado “El Abuelo”, ubicado en la localidad de San Bernabé Temoxtitla, de Santa Clara Ocoyucan, apropiándose este de las ganancias económicas obtenidas.

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena privativa de la libertad de 25 años, tres meses y 22 días, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

