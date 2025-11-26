La Luz de la Navidad Iluminará la Antena de Televisa Puebla Esta Noche

Este miércoles 26 de noviembre iniciará la fiesta por la temporada de Navidad 2025 en el Parque de La Paz en Puebla capital; hoy se encenderá la antena de Televisa Puebla con los colores navideños para enmarcar el inicio de las celebraciones de fin de año.

El evento de Encendido de la Antena de Televisa Puebla se llevará a cabo esta noche a partir de las 7:30 p.m. en el punto más alto de la ciudad de Puebla, con la presencia de invitados especiales.

Artistas que se presentarán para el encendido del Árbol de Navidad más grande de Puebla

Como parte del festejo de esta noche, se contará con artistas que aportarán con su talento musical en la celebración navideña para dar luz a la antena del canal de televisión más importante de Puebla.

La cantante y bailarina Sofía Zavala, así como las agrupaciones Les Deux y MariaHChez saltarán al escenario en el Parque de La Paz como parte de la transmisión especial del encendido del Árbol de Navidad más grande de Puebla.

¿Cómo y dónde ver la transmisión en vivo del encendido de la antena de Televisa Puebla?

Como cada año, la señal del Canal 4 será la vía para presenciar el emotivo momento en que se ilmuna la antena de Televisa Puebla, desde este miércoles 26 de noviembre, todo diciembre y los primeros días de enero.

Podrás seguir la transmisión del encendido a través del Canal 4 de señal abierta, 104 en sistemas de cable, y por internet mediante la plataforma YouTube en la cuenta oficial de Televisa Puebla.

Así lucirá la antena de Televisa Puebla durante la temporada de Navidad 2025

La recomendación es seguir la emisión por la televisión o a través de internet para disfrutar del momento sin complicaciones para apreciar el encendido de la antena.

Familias poblanas acuden al Parque de la Paz para tomar fotografías de la antena. Foto: Televisa Puebla

Cada temporada navideña decenas de familias se acercan al cerro de La Paz para apreciar de cerca la antena de Televisa Puebla encendida, por lo que te invitamos a compartir fotografías en redes sociales de cómo se ve el árbol de Navidad desde el punto de la ciudad en el que te encuentres.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR