Se Forma Socavón que Abarca Toda una Calle en Junta Auxiliar de Puebla

Un enorme socavón sorprendió a los habitantes de la calle Guadalupe Victoria en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la ciudad de Puebla, ya que abarca todo el ancho de la vialidad.

La abertura en el pavimento mantiene en alerta a los vecinos. Las fuertes lluvias de las últimas horas y el deterioro del sistema de drenaje provocaron que el asfalto cediera.

Socavón en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, Puebla, ya ocasionó un accidente vial

De acuerdo con vecinos, el socavón se originó el pasado lunes 29 de septiembre de 2025, provocando incluso que un vehículo que transportaba garrafones de agua tuviera un percance cayendo dentro de él.

El socavón lleva empezó con un pequeño orificio. Pasó un carro del agua con el peso se fue para adentro. Eso tiene dos días.

Según ellos, por la profundidad del hueco el problema de desgaste en la vialidad ya ocurría desde hace tiempo, originando la formación del socavón con las últimas lluvias.

Habitantes de Ignacio Romero Vargas temen que socavón afecte sus viviendas

Los habitantes de esta junta auxiliar de Puebla aseguran que el problema no es nuevo, pero ahora el riesgo es mayor porque las viviendas cercanas podrían resultar afectadas.

Ya han venido las autoridades a revisar, pusieron todo esto que se ve, y según hoy vienen a reponer el tubo y a tapar todo el socavón reparar el daño”.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para acordonar la zona y evaluar la magnitud del daño. Sin embargo, los colonos exigen intervención inmediata que garantice seguridad.

Mientras tanto, el socavón continúa presentando peligro no solo para automovilistas y peatones quienes transitan por la vialidad, sino también para las familias que temen perder su patrimonio.

