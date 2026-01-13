Sujeto Discute con su Pareja Sentimental y Presuntamente le Disparó en Puebla

Este martes 13 de enero de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Erik “N” por su presuntamente disparar contra su pareja sentimental en el municipio poblano de Zoquitlán.

Al respecto, al hoy detenido también se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por todo lo que dure el procedimiento.

Erik “N” fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio contra su pareja sentimental en Zoquitlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aportó diversos datos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso de Erik “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental, ocurrido en el municipio de Zoquitlán.

Se sabe que el pasado 1 de enero, el hoy imputado, tras una discusión con la víctima, le habría disparado en varias ocasiones con un arma de fuego provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

Derivado de estos hechos, se libró orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por agentes investigadores, quedando a disposición del Juez de Control.

Con base en los datos de prueba y argumentos expuestos por la representación social, la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del imputado y determinó su vinculación a proceso.

Detienen a sujeto que asesinó a una mujer en Oaxaca y huyó a Estados Unidos

El pasado 9 de enero se dio a conocer la detención de un sujeto identificado como E.M.S. por el presunto homicidio de una mujer en la población de Santiago Minas, en el municipio de Sola de Vega, Oaxaca.

El supuesto homicida se encontraba viviendo en Estados Unidos, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de ese país para que fuera deportado y así poder arrestarlo.

