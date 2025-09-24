Presa de Valsequillo en Puebla se Cubre de Espuma Tóxica

En los últimos años han reportado la presencia de espuma tóxica en el dren de la Presa de Valsequillo "Manuel Ávila Camacho", la cual desprende grandes cantidades y genera un olor fétido en la zona.

De acuerdo con informes preliminares, este fenómeno se debe principalmente a las descargas de aguas residuales provenientes de empresas, en especial por el uso de jabones y detergentes que terminan en los cuerpos de agua.

Descarga de aguas residuales genera espuma tóxica en la Presa Manuel Ávila Camacho

La espuma contiene sustancias químicas que podrían afectar la flora y fauna, además de contaminar el aire.

La Secretaría de Medio Ambiente Estatal, y autoridades municipales han señalado que llevarán a cabo monitoreos y buscarán mecanismos para reducir las descargas contaminantes, sin embargo, comunidades locales demandan acciones urgentes y mayores sanciones a las fábricas responsables.

Habitantes reportan mal olor en las aguas de la Laguna de Valsequillo

Este problema no es nuevo, pues lo han reportado en diversos periodos, convirtiéndose en uno de los principales retos ambientales del Estado de Puebla.

Desde hace años la contaminación se acumula en la Presa de Valsequillo. Foto: Antonio Hernández | N+

A pesar de los reportes frecuentes, la presencia de esta espuma continúa acumulándose en este dren cuyo olor y contaminación en la zona se percibe en mayor cantidad.

