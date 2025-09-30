Muere Estudiante Universitaria Atropellada por el Metrobús de Puebla

La noche de este martes 30 de septiembre de 2025 se reportó la muerte de una joven universitaria después de ser atropellada por una unidad de la Línea 2 de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA) en la ciudad de Puebla.

Tras el accidente, personas se acercaron para intentar ayudar, pero ya nada pudieron hacer para salvar su vida, por lo que a través de redes sociales empezaron a publicar sus documentos en redes sociales para poder contactar a sus familiares.

Joven es atropellada por unidad de la Línea 2 del RUTA frente a supermercado en la avenida 11 Sur

Aunque se desconoce exactamente la manera en la que ocurrió el incidente vial, en una foto enviada al equipo de N+ Puebla se puede observar el cuerpo de la joven cubierto con bolsas, tirado en el asfalto de la avenida 11 Sur justo en el cruce de la estación Independencia frente a un supermercado.

Junto al cuerpo se puede observar a una policía que lo custodia mientras llegan más elementos de seguridad para iniciar con los protocolos correspondientes y el posterior levantamiento de cadáver.

Jimena Santa Flores Rivera, estudiante de la BUAP, la joven atropellada por metrobús en Puebla

Gracias a los reportes en redes sociales con el cuál se intenta localizar a familiares y conocidos de la víctima se puede saber que respondía al nombre de Jimena Santa Flores Rivera de 23 años de edad.

Aunque no se publicó alguna credencial universitaria, quienes intentaron auxiliarla dieron a conocer que era estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Jimena Santa Flores Rivera falleció atropellada por una unidad de RUTA Puebla. Foto: Reporte Ciudadano

Hasta el momento no ha llegado ninguna persona allegada a Jimena a reconocerla, por lo que probablemente el reclamo del cuerpo se realice directamente en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en la misma avenida donde la universitaria perdió la vida.

