Declaran Culpable a Excandidato a Gobernador de Puebla por Feminicidio de Cecilia Monzón

La noche de este martes 23 de diciembre de 2025 se dio a conocer que Javier “N”, excandidato a gobernador de Puebla, fue declarado culpable por el feminicidio de su expareja, la activista poblana Cecilia Monzón.

El hoy sentenciado habría ordenado el homicidio de la también madre de su hijo tras una denuncia por pensión alimenticia que la víctima había puesto en su contra en 2022.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que el excandidato a la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2010, Javier “N” fue declarado culpable este lunes por el feminicidio de su expareja, la activista Cecilia Monzón, por lo que se sigue esperando aún la cantidad de años de condena que se le imputarán.

La sentencia que recibirá el político poblano deberá sumarse a los seis años de prisión impuestos en el mes de mayo de este año por un Juez de Control, por el delito de violencia familiar en contra de la también abogada.

Cecilia Monzón fue asesinada a balazos en Camino Real a Cholula de San Pedro Cholula, Puebla

El 21 de mayo de 2022, la activista Cecilia Monzón fue acribillada a balazos por dos sujetos armados que se transportaban en una motocicleta en el Camino Real a Cholula, del municipio de San Pedro Cholula.

El feminicidio levantó diferentes protestas en el estado de Puebla, exigiendo justicia por la muerte de la abogada. Su hermana, Helena Monzón, viajó desde España para hacerse cargo ella misma de dar seguimiento al proceso legal, ya que la víctima también contaba con nacionalidad española.

Semanas después, en el mes de junio, Javier “N”, excandidato a la gubernatura de Puebla y expareja de Monzón, fue detenido por presuntamente ser el autor intelectual del asesinato de la activista, siendo confirmado por un Tribunal hasta este 23 de diciembre.

Con información de FGE Puebla

GMAZ