En la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Puebla se dio a conocer la fecha de arranque de la operación de parquímetros en el polígono donde se reconstruyó el nuevo Hospital de San Alejandro en Puebla.

¿Cuándo inicia operaciones el sistema de parquímetros en la zona de San Alejandro en Puebla?

El programa de Estacionamiento Rotativo en la zona del Hospital San Alejandro del IMSS comenzará a operar el 1 de noviembre de 2025 cuando inauguren el nosocomio, así lo avaló el Presidente Municipal, Pepe Chedraui, quién agregó que mientras tanto no aplicarán multas en dicho polígono.

No se aplicarán infracciones ni sanciones en el polígono 5 San Alejandro - Ortopedia perteneciente al programa de estacionamiento rotativo para la administración 2024-2027.

El regidor Leobardo Rodríguez recordó que la implementación del programa se genera tras la solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para mejorar la movilidad en la zona en el marco del restablecimiento de los servicios de salud.

La intención es que hasta que inicie operaciones se dé también propiamente la operación en su totalidad que incorpore las sanciones por el uso inadecuado y la violación al reglamento en la materia.

¿De cuánto es la multa por mal uso de parquímetros en Puebla capital?

El incumplimiento de las reglas del sistema de estacionamiento rotativo en Puebla, conlleva sanción económica para el conductor que se ajusta en un rango de 400 a más de 3,000 pesos, dependiendo de la falta y la reincidencia.

Entre las principales infracciones que ameritan infracción en los parquímetros de Puebla están:

No registrar el vehículo.

Mal uso del parquímetro

Exceder tiempo o invadir espacio

Multas por Mal Uso de Parquímetros en Puebla y Recaudación

Durante lo que resta de septiembre y octubre, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura (SMT) continuará la campaña de socialización para que los habitantes y derechohabientes del IMSS conozcan las normas, los horarios y el costo en la zona de San Alejandro.

