El Ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de Economía y Trabajo presentó la Feria del Empleo “Juventud Imparable 2025”, en la que participarán alrededor de 100 empresas ofertando un total de 3 mil oportunidades de trabajo.

Con este evento, las autoridades y la iniciativa privada buscan ayudar a jóvenes a obtener su primer empleo para que puedan desarrollar sus talentos.

¿Cuándo y Dónde se realizará la Tercera Feria de Empleo 2025 en Puebla?

La Tercera Feria de Empleo 2025 en Puebla Capital se realizará este jueves 25 de septiembre de 2025 de 08:30 a 15:00 horas en el Centro de Convenciones William O Jenkins, ubicado en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo 402, Centro Histórico.

De acuerdo con el titular de la dependencia Jaime Oropeza Casas, a través de las otras dos ferias de empleo realizadas por esta administración se han apoyado a más de 6 mil 500 poblanos para poder acceder a vacantes ofertadas por empresas participantes.

Si se le suman los 2 mil vinculados desde la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Puebla, son ya 8 mil 500 beneficiados con este programa.

En lo que va de la administración en las dos ferias del empleo anteriores a más de 6 mil 500 poblanos a una oportunidad de trabajo a través de estés ejercicios y si sumamos a ellos los poblanos que hemos reclutado tanto en nuestra bolsa de trabajo como en reclutamientos para empresas hay más de 8 mil 500 poblanos que hemos vinculado a una oferta laboral.

Advierte SSP Puebla por ofertas de trabajo falsas en redes sociales

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla (SSP) lanza una alerta a la población, ya que las ofertas de empleo falsas en redes sociales se han convertido en el gancho para cometer fraudes y otros delitos digitales.

Policía Cibernetica Puebla Alerta por Falsas Ofertas de Empleo en Redes Sociales

En lo que va del año, han atendido siete reportes relacionados con este delito, de éstos, tres terminaron en fraude, dos en extorsión, uno en hackeo de datos personales y en otro más, gracias a la intervención, el delito fue evitado.

