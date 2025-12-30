Tradición y Sabor en la Feria de la Rosca 2026 en Puebla: ¿Dónde y Cuándo Será?

El sabor dulce y la tradición llega a Puebla con la Feria de la Rosca 2026, con una gran variedad en sabores, tamaños y precios, panaderos de la entidad preparan sus mejores recetas para cautivar el paladar de los asistentes. En N+ te decimos cuándo y dónde será.

La capital poblana y San Andrés Cholula anunciaron dos eventos que se llevaran acabo para contribuir a la economía local y consolidar las tradiciones mexicanas. Panaderos de la región mencionaron que además del buen sabor, las Roscas de Reyes que estarán a la venta contarán con la representación del Niño Dios, e incluso algunos de ellos están bendecidos, esto mencionó Ángel Méndez Gómez, representante panadero.

La representación de este manjar en forma redonda que significa el principio y fin de la existencia representa también el Niño Dios que viene adentro del pan; entonces hay que descubrirlo y más que nada también les comentamos que algunas panaderías de nosotros los Niñitos han sido bendecidos.

Feria de la Rosca 2026 en el Parque El Carmen ¿Cuándo será?

En la ciudad de Puebla, la Feria de la Rosca 2026 se llevará acabo en del 4 al 7 de enero en el Parque del Carmen en la zona del Centro Histórico; Estarán representantes de diferentes panificadoras ofreciendo productos artesanales desde 80 pesos.

¿Cuánto Cuestan las Roscas de Día de Reyes Magos?

Panaderos estarán ofreciendo una gran variedad de sabores en donde destacan rellenos como queso de zarzamora, crema de avellanas, manzana, canela, nata, crema de vainilla, crema de chocolate, entre muchos más.

Los comerciantes locales invitan a la población a no perderse de las ricas rosas que estarán ofertando ya que prometen calidad en cada producto pues están hechos con amor. Cabe destacar que el horario de esta feria será de 9:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

¿Cuándo empieza y termina la Feria de la Rosca 2026 en San Rafael Comac de San Andrés Cholula?

San Andrés Cholula se alista para la octava edición de la Feria de la Rosca la cual se llevará acabo en la explanada de la Junta Auxiliar de San Rafael Comac del 4 al 6 de enero del 2026.

Se prevé la participación de 20 expositores, una afluencia aproximada de 10 mil visitantes y una derrama económica estimada en 2 millones de pesos.

Los panaderos provienen de San Rafael Comac, San Andrés Cholula y sus juntas auxiliares, por lo que resaltaran su sabor tradicional combinado con nuevas propuestas; Además, Ana Yesenia Cuautli Xochitécatl, representante de las y los panaderos, detalló que las Roscas de Reyes se elaboran con ingredientes naturales, sin conservadores, mediante procesos artesanales que incluyen el uso de hornos tradicionales, lo que permite conservar prácticas transmitidas de generación en generación.

Con información de Maribel Espinoza y Maggie Castillo

MCS