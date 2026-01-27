Anuncian Feria del Tamal 2026 "Tamalilhuitl" en San Pedro Cholula, Puebla ¿Cuándo Inicia?

La próxima semana, el 2 de febrero, las personas que sacaron un muñeco en la Rosca de Reyes tendrán que pagar los tamales en las reuniones familiares, por lo que en algunos municipios como San Pedro Cholula aprovechan para realizar la Feria del Tamal “Tamalilhuitl” 2026.

En N+ Puebla todo lo relacionado con este evento que se realizará en dicho Pueblo Mágico, las fechas en que se realizará, las actividades que se llevarán a cabo y el horario en que iniciarán.

Feria del Tamal 2026 en San Pedro Cholula, Puebla: Actividades, Fechas y Horarios

La Feria del Tamal 2026 en el Pueblo Mágico poblano de San Pedro Cholula se realizará los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero en el Parque Soria, ubicado frente a la Pirámide.

A partir de las 08:00 horas los asistentes podrán disfrutar de conferencias, comidas y bebidas tradicionales, un foro artístico con diferentes presentaciones culturales y hasta un maridaje con vino.

De acuerdo con las autoridades de San Pedro Cholula, la Feria del Tamal “Tamalilhuitl” 2026 es un espacio que impulsa la cultura, la gastronomía tradicional y la convivencia familiar.

Tradición de pagar los tamales el 2 de febrero si sacaste muñeco en la Rosca de Reyes

De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, El Día de la Candelaria forma parte de la celebración relacionada con la tradicional Rosca de Reyes que se parte el 6 de enero, donde la persona a quien le toca la figura del niño Dios, debe halagar a los presentes con tamales el día 2 de febrero.

El Día de la Candelaria simboliza la purificación de la Virgen, se celebra 40 días después del nacimiento del niño Jesús, donde su figura es llevada al templo junto con velas o candelas para ser bendecidas, con la creencia de que pueden ayudar en momentos difíciles.

