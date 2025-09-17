El Cráter del Volcán Popocatépetl con Nieve y Lava; Impresionante Vista desde las Alturas

El volcán Popocatépetl fue captado en fotografías por un dron en donde reveló su impresionante cráter rodeado de nieve y luciendo en su corazón una radiante luz por la lava que habita dentro.

El fotógrafo Santiago Arau compartió en sus redes sociales este bello momento del coloso registrado la mañana del 14 de septiembre.

"Don Goyo" muestra su impactante actividad volcánica que refleja la belleza de la naturaleza con su variedad de formas y colores.

Captan en fotografías el interior del volcán Popocatépetl. Foto: X @Santiago_Arau

En su cráter se puede apreciar el magma que nos recuerda que este volcán sigue activo y que puede emitir explosiones de diferentes magnitudes.

Además, nos muestra a través de imágenes la dimensión de las capas del coloso por lo cual es considerado como un estratovolcán, es decir que su forma sigue en continuo cambio gracias a estas explosiones de material incandescente.

Fotografía de las capas del cráter del volcán Popocatépetl. Foto: X @Santiago_Arau

Como datos curiosos, el diámetro del cráter mayor es de 900 metros, con una profundidad de 150 metros desde el labio inferior, que es la parte más afectada por la actividad volcánica.

La forma del volcán es cónica y suma un total de 25 kilómetros en su base, mientras que su altura es de 5,452 metros sobre el nivel del mar.

La edad de este coloso, de acuerdo a información del Cenapred, es de aproximadamente de 730,000 años y abarca un total de tres estados: México, Puebla y Morelos.

Actividad volcánica del Popocatépetl mientras está nevado. Foto: X @Santiago_Arau

Alpinista arriesga su vida al escalar el volcán Popocatépetl hasta la cima; Captó su cráter

La belleza del volcán Popocatépetl es impresionante, por lo cual varios alpinistas han arriesgado su vida para escalarlo y tomar fotografías y videos de su cráter, sin embargo, es importante mencionar que esto está prohibido.

Esto se mostró recientemente en un video compartido en redes sociales, un alpinista logró llegar hasta la cima de "Don Goyo" y capturó incluso el material incandescente en su interior.

Cabe recordar que el coloso está activo y en cualquier momento puede expulsar rocas de gran tamaño ocasionando accidentes fatales.

Además la caída de ceniza es dañina para la salud si no se siguen las medidas de prevención adecuadas, por ello autoridades recomiendan evitar estas actividades y mantenerse alejados del volcán en un radio mínimo de 12 km. de distancia.

