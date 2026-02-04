Reportan Fuga de Gas de una Pipa en el Parque Industrial de Puebla Capital

La noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 se registró una fuga en una pipa que transportaba gas en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Puebla.

Elementos de Protección Civil ya se encuentran en la zona del siniestro para realizar labores de mitigación de riesgos para la población y así evitar una tragedia mayor.

Noticia relacionada: Sujetos Roban Medidor y Provocan Fuga de Gas Natural en Puebla

Pipa registra una fuga de gas en el Parque Industrial de Puebla

Fue alrededor de las 21:00 horas de este miércoles que se registró una fuga de gas en una pipa con capacidad de cuatro mil litros en la zona del Parque Industrial de la capital poblana.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla para tratar de controlar la fuga y mitigar riesgos para la población.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni zonas afectadas por este incidente en el Parque Industrial de Puebla.

Explota tanque de gas en taquería de Huauchinango, Puebla

Momentos de tensión y miedo vivieron habitantes de Huauchinango, Puebla, luego de la explosión de un tanque de gas en la taquería instalada durante la Feria de Cuacuila el pasado 23 de enero.

Al lugar arribó personal de Protección Civil y Bomberos, quienes implementaron los protocolos de emergencia y lograron sofocar el incendio, además de asegurar el área para prevenir nueva explosión.

Explosión de Tanque de Gas LP en Puesto de Comida de Feria Patronal en Huauchinango, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se habría originado por falla en el tanque de gas, no se reportaron personas lesionadas, aunque los hechos generaron movilización y preocupación entre la población.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ