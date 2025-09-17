Clausuras de Gasolineras en Puebla Estarían Relacionadas con "Huachicol Fiscal"

El vicealmirante y secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González reconoció que las clausuras recientes de varias gasolineras de Puebla en los últimos días están relacionadas con el "huachicol fiscal".

El funcionario estatal destacó que los operativos estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de Protección Civil (PC) y la Policía Estatal.

Operativo de Marina y Policía en Gasolinera Gemma de Periférico Ecológico

Sánchez González comentó que Ahuazotepec y Huauchinango son municipios considerados foco rojo por alta incidencia de tomas clandestinas, situación que están atendiendo para erradicarlo y proteger a la población.

¿Qué es el Huachicol Fiscal?

El huachicol fiscal es un nuevo tipo de evasión de obligaciones fiscales que opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias. Los responsables introducen gasolina y diésel al país registrándose como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tales como lubricantes, alcoholes o aditivos.

Este tipo de huachicol es distinto al tradicional, en el que su modus operandi es la extracción ilegal del combustible directamente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguran 19 tomas clandestinas durante agosto de 2025 en Puebla

La Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México informó los resultados de operaciones de localización e inhabilitación de tomas clandestinas durante agosto en territorio del estado de Puebla.

Como parte de los recorridos e inspecciones realizadas en coordinación con personal de seguridad física de petróleos mexicanos se localizaron e inhabilitaron un total de 19 tomas clandestinas en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec. Lo anterior forma parte de las 185 tomas clandestinas halladas en lo que va del 2025.

