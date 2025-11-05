Pasajeros se Robaron a Zafiro, el Famoso "Michi Cobrador" de una Ruta de Transporte en Puebla

Indignación y tristeza ha causado entre los poblanos el robo del popular “michi cobrador”, un gato llamado Zafiro que se había vuelto famoso por acompañar a su dueño durante los recorridos de la Ruta Los Morados del transporte público en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el propietario, el felino fue sustraído por pasajeros mientras la unidad realizaba el servicio habitual. El hecho ocurrió en pleno trayecto, cuando la persona aprovechó el descuido para llevarse al animal, que solía permanecer en la parte delantera del camión.

Ahí escuché un ligero chillido de mi gato, pero dije viene normal, jugando con la gente, y en la entrada de Santa Mago hacia los puentes de Periférico fue donde fue el último que escuché del gato. Quiero pensar que chilló porque lo metieron a una chamarra abrazándolo para bajarlo. La verdad es que el gato necesita atención y cuidados como todo. Yo lo trataba como una persona tiene su familia.

¿Quién es Zafiro? El gato se hizo famoso como el “michi cobrador” de la Ruta JBS de Puebla

El gato era conocido por los usuarios como parte del ambiente cotidiano del transporte. Muchos lo fotografiaban o grababan videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Usuarios de la Ruta JBS lamentaron la desaparición, al que consideraban símbolo de buena suerte y compañía. Benjamín explica que padece problemas de salud, por lo que requiere atención y medicamento constante.

Pide a quienes se lo llevaron lo devuelvan, asegurando que no busca represalias, solo recuperar a su compañero.

Se busca a Zafiro, el gato que fue sustraído por pasajeros de la Ruta Los Morados en Puebla

A través de redes sociales, decenas de personas han compartido fotografías de zafiro con mensajes de apoyo y solidaridad, pidiendo la pronta aparición.

Este caso ha generado ola de empatía en Puebla y reaviva el cariño de la gente por este singular compañero de viaje esperando que el felino más querido del transporte público poblano pronto regrese a casa.

Con información de Franco Arteaga

