Detienen a Gerardo "N" Exalcalde Prófugo de Cuautempan, Puebla ¿Por Qué lo Investigan?

En la colonia Mirasol de Tlacomulco, Tlaxcala, fue detenido Gerardo "N", expresidente municipal de Cuautempan, Puebla, quien se encontraba prófugo de la justicia. Agentes ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión la noche del martes 3 de febrero como consta en el Registro Nacional de Detenciones.

Confirman detención del exalcalde Gerardo "N" en Tlaxcala. Foto: Registro Nacional de Detenciones.

El hombre es acusado por el delito de delincuencia organizada, secuestro, narcomenudeo y portación ilegal de armas. El exfuncionario fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, institución que dará seguimiento a las investigaciones.

Fiscalía de Puebla confirma detención de Gerardo "N" por secuestro y extorsión

De acuerdo a los hechos, el expresidente municipal de Cuautempan fue denunciado por una persona quien presuntamente fue amagada con un arma de fuego por el entonces alcalde, para exigirle la entrega de una camioneta modelo Omoda 5, así como la cantidad de 300 mil pesos en efectivo.

Gerardo "N" en presencia de otros funcionarios públicos del ayuntamiento, presuntamente amenazó a la víctima con hacerle daño a su familia y posteriormente fue obligada a firmar un contrato de compraventa simulado, mediante el cual hacía constar la supuesta venta de la unidad por la cantidad de 450 mil pesos.

Esto habría ocurrido el 9 de octubre de 2024, sin embargo tres días después, presuntamente un funcionario público obligó a la víctima a abordar una patrulla oficial para llevarla a la casa del entonces presidente municipal de Cuautempan en donde supuestamente se le exigió la entrega de una segunda camioneta marca BYD.

La víctima refiere que fue forzada a entregar la documentación correspondiente y a firmar un segundo contrato de compraventa simulado, por la cantidad de 550 mil pesos que avalaba la supuesta venta del vehículo.

Decomisan armas y droga en propiedades de Gerardo "N" exalcalde de Cuautempan, Puebla

El pasado 9 de mayo del 2025, marinos, militares y policías estatales llevaron a cabo un operativo en las propiedades de Gerardo "N". En algunos inmuebles, las fuerzas federales decomisaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.

Por esto, la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión abrió en su contra una carpeta de investigación. Dos días después, el 11 de mayo del 2025, Gerardo "N" solicitó licencia por 20 días para enfrentar las acusaciones penales, sin embargo, ya no se supo más de él, hasta este martes que confirmaron su detención.

