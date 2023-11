Guardia de Seguridad Agredido Ya Presentó Denuncia contra Junior

La noche del martes 28 de noviembre se registró en video la manera prepotente y agresiva en que Patricio Pereyra, menor de edad, agrede a golpes a un guardia de seguridad en una caseta ubicada en Lomas de Angelópolis I en Puebla.

El adolescente lo golpeó en repetidas ocasiones por supuestamente no permitirle el paso con su vehículo al cluster, por una falla en su Parkimóvil. En el video de las cámaras de seguridad, se observa el interior de la caseta en el que se aprecia el momento en el residente del fraccionamiento se baja muy molesto de su automóvil, se dirige al chico y comienza a golpearlo.

En las imágenes se aprecia cómo el joven agredido no puede defenderse ante la brutal golpiza y en el instante en el que se aproxima otro auto para ingresar al fraccionamiento el mirrey lo suelta, junta las manos y le pide a la residente: “Por favor, no me grabes”.

Después de este acto de violencia en el que la víctima fue severamente lesionado se difundió en redes sociales que fue despedido por VIMA Seguridad Privada, pero la empresa ya desmintió esta información, aclarando que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos. Además, reveló que brindará apoyo médico, legal y psicológico al colaborador afectado y condenó los actos de violencia.

El guardia de seguridad agredido, Jonathan Nolasco ya presentó una denuncia penal por lesiones ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Asimismo, la dependencia señaló que ya inició la carpeta de investigación por estos hechos.

Luego de la agresión la institución educativa, Prepa Anáhuac identificó al agresor como uno de sus estudiantes y reprobó el acto por lo que fue suspendido temporalmente.

Asimismo, el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón, declaró su postura vía X ante el caso y condenó el acto que consideró clasismo, de igual manera instó a los involucrados a realizar las denuncias correspondientes y exhortó a la Fiscalía de Puebla a realizar las investigaciones correspondientes para que haya justicia.

El caso se hizo viral rápidamente en el que también los usuarios han expuesto a los padres de familia por ser aparentemente violentos, en diferentes videos se observa a la mamá golpeando a otra mujer por una discusión y al padre presuntamente amenazado al personal de seguridad de Lomas de Angelópolis.

Se hace un llamado a las autoridades y a los padres de familia para fomentar la buena educación en casa, los valores y la sana convivencia para crear una mejor sociedad con respeto mutuo.

Con información de Ana Luisa Gamboa

