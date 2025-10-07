Asesinan a Guardia de Seguridad en Presunto Asalto a un Negocio de Montacargas en Puebla

Reportan a un hombre muerto que fungía como guardia de seguridad privada en un negocio de montacargas ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza 413 en la colonia Malintzi en Puebla; Investigan robo con violencia.

La mañana de este 7 de octubre, un empleado que iba llegando a la distribuidora dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de su compañero de trabajo quien se encontraba inconsciente y lleno de sangre, la cual desconocía de dónde provenía.

Localizan a un hombre muerto en distribuidora de montacargas de Puebla. Foto: Héctor Rangel | N+

De inmediato cuerpos de seguridad se movilizaron a la zona y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales por lo que se dio aviso a sus familiares.

Noticia relacionada: Padre e Hijo Golpean a Guardia de Seguridad en su Primer Día de Trabajo

Investigan robo con violencia en distribuidora de montacargas en la colonia Malintzi de Puebla

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la distribuidora de montacargas en espera de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo las diligencias correspondientes.

Agentes confirmaron que el cuerpo tenía rastros de violencia por lo que se investiga un posible robo en el establecimiento, además, la familia del hombre muerto, refiere que hay una ventana abierta en el lugar y aseguran que cortaron los cables de las cámaras de seguridad, esto mencionó su hijo.

Que estaba una ventana abierta, cortaron los cables de las cámaras y se veían forzadas las chapas y la Fiscalía ahorita salió se acaba de retirar y nos menciona que no pueden hacer nada porque el cuerpo presenta lesiones.

Identifican a guardia de seguridad que murió en un robo a un negocio de montacargas en Puebla

La víctima mortal fue identificada como Diego Héctor "N" de 65 años de edad quien se desempeñaba como guardia de seguridad privada y en el momento del presunto asalto se encontraba en su turno laboral.

Familiares piden justicia y que la empresa responda ante esta situación pues dieron a conocer que han intentado comunicarse con ellos, sin embargo, no les respondieron sus preguntas y colgaron la llamada que habían tenido.

Agreden a Guardia de Seguridad por Negar Paso Vehicular

El Servicio Médico Forense (Semefo) acudió a la colonia Malintzi a realizar el levantamiento de cadáver para posteriormente realizarle la necropsia de ley en la cual se confirmara la causa de la muerte.

Por su parte, el Ministerio Público Especializado en Homicidios ejecutará una carpeta de investigación para por esclarecer el asesinato del masculino y poder dar con el o los responsables quienes huyeron del lugar a un sitio aún desconocido.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel

MCS