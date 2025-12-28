Se Cumplen Dos Años de la Desaparición de Guillermo Raúl: Recuento de la Búsqueda Sin Fin

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se están cumpliendo dos años de la noche en que una familia de Puebla vio por una vez a un ser querido; Guillero Raúl López Escobedo de 27 años salió de su casa para vender una laptop en Amozoc y ya no regresó. Desde ese día continúa desaparecido.

Esa noche de 2023 el joven visitó a un amigo suyo identificado como Ulises "N" a quien le vendería el equipo de cómputo, sin embargo, su novia y familia perdieron toda comunicación cuando se encontraban en el domicilio del implicado.

Desde ese jueves se perdió rastro por completo del joven, junto con su motocicleta, la computadora, dos teléfonos celulares y el equipamiento de motociclista.

Hay dos detenidos por la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo en Amozoc, Puebla

En febrero de 2024 José Wulfrano Ulises "N" fue aprehendido como autor intelectual de la desaparición de Guillermo Raúl, luego de que las autoridades detectaron conversaciones donde el supuesto amigo del joven, solicitaba información sobre cómo desaparecer a una persona.

Un año después, se logró la aprehensión del segundo implicado en la desaparición forzada del joven que tenía 27 años la noche que fue visto por última vez. Gerardo "N" de 29 años de edad habría sido el autor material del hecho.

De acuerdo con la investigación, Ulises le indicó a Gerardo, que le diera seguimiento a la víctima, a quien presuntamente interceptó y disparó con un arma de fuego.

En los videos de cámaras de seguridad de la zona, fue captada la motocicleta en circulación, sin embargo, se presume que ya no es Guillermo Raúl quien la conduce.

Joven Motociclista Desapareció en Amozoc Luego de Visitar a su Amigo

El implicado Gerardo “N” tenía como cometido despojar a Raúl López de sus pertenencias, por lo que le disparó en por lo menos tres ocasiones. Posteriormente arrojó a la víctima a la barranca conocida como "Mirtos" en Puebla; desde ese momento y hasta la fecha se desconoce su paradero.

¿Dónde está Guillermo Raúl a dos años de la última vez que se tuvo contacto con él?

A dos años de la desaparición, la hermana de Guillermo Raúl López Escobedo, volvió a pedir a la sociedad la ayuda necesaria para dar con el paradero del joven que fue visto por última vez en vísperas del año nuevo 2024.

El joven vestía un suéter navideño, debajo de una chamarra de motociclista. Tenía un pantalón negro y botas de motociclismo, y circulaba a bordo de una moto color negro de la marca Italika, con placas de Puebla 41THR6.

Karla López recordó que el caso de su hermano es de los más sonados en la zona de Amozoc. La desaparición de Raúl López Escobedo se volvió viral, luego de que fue víctima de un supuesto amigo suyo.

Lo que parecía el robo de sus pertenencias, se convirtió en un presunto caso de desaparición forzada, extorsión, y posible homicidio, en tanto el joven no regrese con vida a su casa.

Raúl no está con nosotros, de ninguna manera

La hermana de Raúl pide ayuda para encontrar al joven que desapareció en Amozoc. Foto: Facebook López Karla

Mencionó la falta de apoyo de las autoridades para buscar en un lugar específico, donde informantes anónimos hicieron referencia de que ahí podría encontrarse el cuerpo del joven.

Además, recordó que los presuntos responsables no han proporcionado la información necesaria para encontrar a Raúl, toda vez dos de ellos permanecen en prisión pero el resultado final de la investigación, sigue sin ser el esperado.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR