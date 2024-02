Usan Muñeco para Simular Bebé y Asaltar a Chofer de Taxi de Aplicación

El chofer de la unidad acudió para atender un servicio a la 5-A Sur del Infonavit Fuentes San Bartolo al sur de la ciudad de Puebla, sin sospechar que los pasajeros que fue a recoger pretendían robarle.

Según su testimonio, fue una mujer quien abordó la unidad fingiendo llevar a un bebé que resultó ser un muñeco, cuando tres hombres con armas punzocortantes intentaron asaltarlo.

La víctima alertó a sus colegas sobre la presencia de cuatro delincuentes en su automóvil y notificó mediante la plataforma de transporte por aplicación con un mensaje de texto.

Una señora salió con un muñeco haciéndose pasar por un niño, salieron tres tipos y me quisieron asaltar y se dañó mi auto. En el transcurso de la huida la señora me sacó un cuchillo y no se quiso bajar.