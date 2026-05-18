Localizan Cuerpo Sin Vida y Calcinado al Interior de un Automóvil en Amozoc, Puebla

La mañana de este lunes 18 de mayo se reportó movilización de fuerzas de seguridad en el Infonavit La Cruz del municipio de Amozoc en Puebla, por el hallazgo de un cadáver calcinado dentro de un automóvil tipo sedán abandonado.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo color blanco con quemacocos fue incendiado y abandonado en la calle 16 de septiembre de terracería. En el punto Policía de Reacción de Amozoc acordonó la zona para resguardar los indicios.

Abandonan Cuerpo de una Persona en un Automóvil Incendiado en Amozoc, Puebla

Investigan hallazgo de cuerpo calcinado en Amozoc, Puebla

En inmediaciones de campos y la vialidad de terracería se confirmó el hallazgo de restos humanos; al lugar se desplazaron policía de la localidad así como elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina.

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Fueron cinco patrullas y una unidad de bomberos del municipio las que resguardaron y procedieron a colocar cintas de precaución e implementaron un perímetro de seguridad para resguardar los indicios en espera de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De manera preliminar se sabe que es un auto sedán blanco con quemacocos que fue calcinado.

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Con información de N+

JAPR