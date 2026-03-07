Hallan el Cuerpo de una Mujer al Interior de la Laguna de Aljojuca en Puebla

La tarde de este sábado 7 de marzo de 2026 fue hallada una mujer sin vida al interior de la Laguna de Aljojuca ubicada en la zona del Valle de Serdán en la entidad poblana.

Tras el hallazgo fue acordonada la zona para que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones correspondientes, mientras que la identidad de la víctima aún se desconoce.

Hallan cuerpo de mujer en Laguna de Aljojuca en Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Aljojuca recuperaron el cuerpo de una mujer que fue localizado en la laguna de esta demarcación ubicada en la región del Valle de Serdán.

El hallazgo movilizó a cuerpos de seguridad y de Protección Civil estatal quienes llevaron a cabo las maniobras necesarias para extraer el cuerpo del agua y asegurar la zona.

Tras las labores de recuperación, personal del Ministerio Público quedó a cargo del sitio para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones que permitan determinar las causas del hecho.

