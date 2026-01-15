Un Sujeto Disparó con Arma Hechiza contra Policías de Cholula en Puebla

Un sujeto con un arma hechiza, disparó contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula en Puebla. Los uniformados repelieron la agresión y lograron herir al responsable en un hombre, la mañana de este jueves 15 de enero.

El hombre fue reportado por vecinos meoreando la zona, por lo que la policía activó protocolos para verificar la actividad del sujeto sospechso, quien decidió atacar con arma de fuego a los policías.

Policías repelen agresión de sujeto armado en Santiago Momxpan perteneciente a San Pedro Cholula

De acuerdo con el reporte policial, este jueves 15 de enero un hombre disparó contra elementos de la corporación en la junta auxiliar Santiago Momoxpan. Los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana repelieron el ataque y lograron herir al responsable en un hombro y una pierna, evitando que la situación escalara a mayor violencia.

Policías de Cholula Repelen Agresión a Balazos en Santiago Momoxpan

Identifican a sujeto que atacó con arma de fuego hechiza a policías municipales de Cholula

El enfrentamiento ocurrió en la calle Metlapanapa de la junta auxiliar. Tras ser neutralizado, el sujeto recibió asistencia médica por paramédicos del municipio y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona en calidad de detenido, para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Vecinos y testigos evitaron hablar ante cámaras de NMás Puebla, pero señalaron que el presunto agresor es una persona a la que ya han sorprendido delinquiendo e ingiriendo bebidas embriagantes en la junta auxiliar.

Con información de N+

JAPR