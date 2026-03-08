Un Hombre Murió al Interior del Plantel 2 del Colegio de Bachilleres en Puebla

El pasado 2 de marzo el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) informó que en el plantel 2, ubicado en la zona de Angelópolis, personal de la institución detectó el ingreso de un individuo ajeno a la comunidad educativa, quien se encontraba en estado inconveniente y murió dentro de las instalaciones.

La Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) confirmó el suceso, y explicó en un comunicado que la dirección del plantel solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia y dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El COBAEP precisó que la persona no pertenecía a la comunidad estudiantil ni al personal de la institución, y horas más tarde salieron a la luz supuestos testimonios de alumnos, quienes acusaron que fueron empleados y maestros del plantel quienes agredieron al hombre, al notar su ingreso sin autorización.

Desmiente COBAEP de Angelópolis en Puebla la supuesta golpiza contra un hombre invasor al plantel 2

El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) se pronunció este viernes 6 de marzo, luego de los señalamientos publicados sobre la muerte de un hombre en el Plantel 2 Angelópolis, aclarando que no corresponden a la realidad.

Las versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas agresiones físicas son falsas, aseguraron. La institución informó en un comunicado que actuó bajo los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad de la comunidad escolar.

Investigan supuesta muerte por causas naturales de un hombre al interior del Colegio de Bachilleres en Puebla

De acuerdo con el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, el deceso del invasor ocurrió por causas ajenas a la intervención del personal educativo. Agregaron que ningún alumno estuvo en riesgo ni recibió amenazas por parte de las autoridades del plantel.

Luego del deceso de la persona, personal del Semefo realizó el levantamiento correspondiente e inició las diligencias para determinar las causas del deceso. El COBAEP, mantiene colaboración con las autoridades para el desarrollo de la investigación.

Por último, la institución hizo un llamado a la transparencia y no a la desinformación.

