Mueren Hombre y una Bebé en una Balacera en Puebla

Por un ajuste de cuentas entre bandas delictivas, un hombre y una bebé recién nacida fueron asesinados el pasado 13 de septiembre en el municipio de Tehuacán, en Puebla.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez González.

Al parecer la ejecución del sábado está relacionada con el enfrentamiento entre grupos, casi lo estamos por confirmar.

En Puebla un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en un automóvil sobre Avenida de la Juventud, en el municipio de Tehuacán. Aparentemente, el conductor circulaba con su familia cuando sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron y dispararon.

En el ataque también resultó herida una menor de edad quien no logró sobrevivir. Elementos de Seguridad Pública Municipal, Estatal y la Marina acordonaron esta zona para recabar indicios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por el ataque con armas de fuego a quemarropa contra la familia en Tehuacán, Puebla.

Investigan posible ajuste de cuentas en la balacera entre bandas delictivas en Tehuacán

En entrevista, Francisco Sánchez González, refirió que son dos bandas locales dedicadas al narcomenudeo, mismas que han comenzado a ejecutarse entre sí.

El Secretario señaló que tras los hechos, la Policía Estatal ha tenido presencia más activa en el municipio para reforzar los operativos con el fin de evitar este tipo de eventos.

Son grupos que se dedican al narcomenudeo y obviamente esa disputa ha traído este tipo de enfrentamientos.

Con información de Jessica Meléndez

